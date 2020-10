Imputados por el crimen de Mariela Costen podrían recibir "penas muy altas"

Perpetua al homicida y 25 años al cómplice

El pedido de los familiares sobre el juez Degano

"La morigeración en la prisión preventiva no tiene explicación", afirmó el fiscal Martín Núñez, que se mostró sorprendido por la medida. "Me siento desconcertado con la decisión, dado que es difícil de explicar", y admitió que "en ningún libro va a poder encontrar que no firmarle un oficio a una de las partes implique morigerar la prisión preventiva; incluso la resolución de la Cámara de Casación, que es la que genera esta consecuencia, indica que estamos dentro de los plazos procesales para una medida cautelar, además que no hay hechos nuevos que ameriten la morigeración".También, recordó que "hubo impugnaciones, recusaciones, en mi caso -dijo- se me ha recusado en tres oportunidades, e incluso se lo ha recusado al juez de Garantías. Pareciera que quiénes han generado estas dilaciones ahora le achacan el paso del tiempo a fiscalía y a la querella" y reseñó que "el propio Superior Tribunal de Justicia reconoció que hemos hecho una investigación rápida y diligente".Finalmente, el fiscal hizo referencia a las penas que les podría caber a cada uno de los imputados, en este sentido explicó que "las penas tienen que ver mucho a propósito de cómo se desenvuelvan las pruebas en el proceso, el pedido concreto tiene que ver con eso. Almada tiene una pena única que es la prisión perpetua porque él está siendo imputado por homicidio agravado porque la amiga de Mariela Costen, declaró que cuando la víctima se dio vuelta para verlo, la ejecuta para que no lo pueda reconocer, por lo tanto en esa pena no hay graduación, esa es pena absoluta, es prisión perpetua" y aclaró que "respecto del otro imputado, que es Batalla, que no llevaba el arma y que no disparó, y es el que le dijo a Almada «hey boludo qué hiciste» contra ese imputado hay una pena de 10 a 25 años de prisión y entre eso estará el pedido desde esta fiscalía".Una de las hermanas de Mariela comentó que este miércoles irán a Tribunales para pedir una audiencia al juez Eduardo Degano y que explique lo que está pasando y el motivo de la domiciliaria.Por su parte, Daniel Cósten, padre de la víctima afirmó que no entiende que un juez libere así nomás a un asesino: "No puede ser esto, yo creo que tiene que haber justicia. Como padre hace un año que estoy sufriendo. Físicamente ando mal por estas injusticias y la corrupción que hay. No entiendo a los jueces porque liberan a estos delincuentes. Hasta miedo tengo que a mi nieta le hagan algo como le ocurrió a mi hija. Espero que no sea así, los jueces se tienen que poner la mano en el corazón y que digan, ustedes señores tienen que ir a la cárcel, no estar sueltos". (Fuente: Diario