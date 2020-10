Asesinada para robarle $100: "Toda la vida vamos a tener este dolor"

Un largo camino de recursos dilatorios, impide que los acusados de asesinar de un disparo en la cabeza a Mariela Costen para robarle $100, lleguen a juicio.Silvia y Ana María Costen, hermanas de la víctima, dialogaron conSobre la situación judicial y por qué todavía no obtuvieron justicia, Silvia expresó: "Por una cuestión técnica, de una elevación a una carta documento a facebook, no entendemos porque el juez tomó esa decisión. El acusado no puede pagar una carta documento, pero si a su abogado particular. Además, paga 10.000 pesos para tener la condicional en la casa".Y agregó que "queremos que reciban la pena que merecen, porque mis papás están muy mal con todo lo que está pasando. Hasta hace un tiempo no le daban la prisión domiciliaria porque no tenía celular ni internet en la casa. Esperamos que ahora lo tengan, porque sino como controlan que está ahí".Sobre el hecho, Ana María comentó que "fue el 20 de julio del 2019 alrededor de las 4 de la mañana. La apuntaron y le pidieron el celular, la dieron la vuelta para que no los mire a la cara, pero cuando mi hermana los quiso mirar, le dispararon en la sien"."Todo esto nos genere repudio, dolor, no existe la justicia para nosotros, es todo para los asesinos. En noviembre estaban todos los papeles para la elevación a juicio, es una estrategia del abogado, yo le quisiera preguntar porque defiende a un asesino", señaló."Por qué la mataron, porque no le sacaron lo que tenía y listo. Toda la vida vamos a tener este dolor, porque el 20 de julio es el cumpleaños de mi mamá y ese día íbamos a festejar Mi papá no quiere festejar nada más, porque el 17 de julio también era su cumpleaños, celebrábamos todo junto", finalizó.