Homicidio en Paraná: Se conoció la identidad del cuerpo hallado en Parque Nuevo

En la tarde de este martes, un vecino alertó a la policía sobre la presencia de una persona sin vida en una zona de matorrales del Puerto Nuevo de la ciudad de Paraná.Según pudo saber, se estaría ante una muerte violenta y la víctima es un hombre de 51 años, de apellido Lemos a quien apodaban "Chengo".De la primera inspección ocular de los médicos forenses, se pudo determinar que el cuerpo del occiso presenta un golpe con un corte en la cabeza.En el lugar del hecho, este medio pudo recabar según el testimonio de vecinos que "Chengo" Lemos, "era muy conocido en el barrio, hacía changas y no se metía con nadie, era buenísimo"; aunque dejaron entrever que el hombre solía tener problemas de convivencia con un hermano, quien se encontraba presente en el lugar y fue derivado a la Jefatura de Policía, al igual que un sobrino de la víctima.Además una vecina dio cuenta que cada vez que había una pelea entre Lemos y su familiar, el hombre se refugiaba en un rancho que está en las inmediaciones del lugar donde fue hallado el cuerpo."Alrededor de las 16 horas, dieron aviso a la policía de que en calle Larramendi y cortada Heinze, había una persona fallecida. Inmediatamente se le dio aviso a la policía y a la unidad médica", expresó adirector de Investigaciones Fabio Jurajuría.Sobre la posible causa de muerte, dijo que "a simple vista presenta heridas de arma blanca y ya fue trasladado a la morgue de Oro Verde. El hermano reconoció el cuerpo y fue citado a declarar, para saber la última vez que lo vio".Durante el resto de la jornada seguirán las tareas investigativas para tratar de esclarecer el hecho. Se dirigirán a Barrio Los Hornos para tomar declaraciones."Al lugar no puede acceder ningún automóvil, porque está lleno de montículos de tierras. Si trasladaron el cuerpo tuvo que ser en moto o a caballo, estaba a la vista", indicó el director de Investigaciones.Por su parte, el subdirector de Investigaciones, comisario mayor Ángel Ricle, indicó a: "Estamos en una etapa de investigación, por el momento no se descarta ninguna hipótesis"."Estamos esperando las pericias para caratular la causa, pero estamos frente a un homicidio violento", señaló.La fiscal que interviene en la cuasa es María Ester Ballestero.