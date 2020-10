Mostró cómo quedó tras golpiza de su expareja: "Creí que no la contaba", afirmó

Una mujer fue brutalmente atacada por su expareja durante este sábado en una vivienda de la ciudad de Concepción del Uruguay. Al parecer,Según el relato de Melina Farías, el agresor estaba bajo los efectos del alcohol y llegó hasta la vivienda donde ella habita. ConsumóAl dar cuenta de su calvario, expresó: "", cuestionó.Y expresó que el sábado "sinceramente creí que no la contaba. Estamos solas", enfatizó en un claro reclamo a la Justicia que hasta el momento no le brindó una solución a este drama que lleva varios meses.La mujer agredida recordó uno de los episodios más violentos que le tocó vivir cuando aún eran pareja: "Ocho años atrás, corrí a la casa de sus padres que viven cerquita de mí casa, lo cual solo me dijeron que yo me la había buscado.. Esa vez me ayudó mí ex cuñada, quien llamó a la policía para que intervenga".La joven agredida fue más allá en su reclamo y no dudó en destacar que: "Me cansé de callar.. Debido a esto, siento mucho miedo de él y su familia. Por eso lo hago público. Se lo dijo en la cara a sus hijos también".La mujer reveló que