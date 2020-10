Defensa de ex concejal Hernández pide "investigación por adulteración de firmas"

Emilio Fouces, abogado defensor del ex concejal Pablo Hernández

, realizó hace algunos días una presentación en la justicia federal con el objetivo de que "se investigue si las firmas de las actas del allanamiento en la casa de Luciana Lemos, en donde se secuestraron tres kilos de cocaína, no fueron adulteradas".En este sentido el defensor de Hernández contó en, que"Eran varios los policías que intervinieron en la medida, unos la referían distinta, decían que había estado tal o cual persona en el allanamiento, otros decían que no había participado esa persona que mencionaba otro de los policías", comenzó detallando Fouces.Al mismo tiempo, aseguró que. El letrado recordó en relación a esos testigos civiles, que "eran oriundos de provincia de Buenos Aires y estaban repartiendo un colchón en San Agustín, casi de noche".", contó Fouces.Cuando se planteó la denuncia, "en su momento, ni los fiscales ni el tribunal nos dieron ninguna respuesta. La justicia debería investigar esto"., Fouces afirmó: "Los policías no se acuerdan del contenido del cuaderno, no se acuerdan que haya existido. Los mismos testigos civiles tampoco se acuerdan del secuestro de ese cuaderno"."Estamos diciendo que e", entendió el letrado que representa al ex concejal Hernández., porque hay diez o doce personas que están detenidas hace ya dos años a raíz de ese procedimiento. El origen de toda la causa es ese procedimiento".