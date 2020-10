Asesinada para robarle $100: "50 audiencias, 14 apelaciones y 2 suspensiones"

Familia consternada

Sin los 600 pesos

Interminable camino

"Se te ríen en la cara"

La familia ofreció pagarlo

Un largo camino de recursos dilatorios, impide que los acusados de asesinar de un disparo en la cabeza a Mariela Costen para robarle $100, lleguen a juicio. La mujer fue asaltada y asesinada cuando regresaba a su casa en Concordia, tras festejar el Día del Amigo en 2019.De este modo, hizo lugar al planteo de la defensa de uno de los dos imputados, quien alude una dilación de la elevación a juicio, a causa de un trámite pendiente que fue solicitado por la misma defensa de Almada.La domiciliaria para los acusados de asesinar a Mariela Costen, causó indignación en la familia de la víctima.", resaltó y explicó que "según la defensa, hay una prueba pendiente que", señaló."La defensa aduce la carencia de recursos económicos de Almada para cubrir el costo del oficio ($600), cuando el imputado, cobra un beneficio del IFE y además, la caución real de la prisión domiciliaria es de 10 mil pesos. Por lo tanto,", remarcó el abogado en diálogo con Elonce."Lamentablemente, la estrategia de la defensa en dilatoria y aprovecha eso, para beneficio propio. Con el pretexto del tiempo transcurrido, el mismo que pasa por su estrategia y no hay que olvidar que, incluso, tuvo que intervenir el Superior Tribunal de Justicia en esta causa", afirmó Penayo a Elonce y agregó: "hay una estrategia dilatoria de la defensa y argumentan que como la causa se demora,", sostuvo el abogado."Es una situación inusual e inexplicable, porque se sabrá que una causa penal, con la cantidad de indicios y pruebas que tenemos, que tenga tantas audiencias y tanto tiempo transcurrido, no es habitual", señaló el abogado querellante apor ese oficio famoso a Facebook", remarcó con gran indignación."La familia está muy amargada con esto yy agregó que "por $100 pesos le arrebataron la vida ypor cuestiones económicas y resulta ilógico", reclamó.para pagar el oficio, pero cobra el IFE estando preso y no puede utilizar parte de ese beneficio, que le otorga el Estado,", resumió el letrado., sino que todavía está en discusión si la defensa lo va a hacer o lo tiene que hacer la Fiscalía, con lo cual, seguimos con incertidumbre", afirmó el letrado y recordó que ". Pero seguimos en un laberinto técnico que es una estrategia dilatoria de la defensa que desde mi punto de vista,