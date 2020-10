Degollaron a un ternerito y lo dejaron tirado: "Eso no es hambre, es maldad"

Cuatreros ingresaron a un campo ubicado en paraje El Colorado, en la zona cercana a Santa Elena, y degollaron a un ternerito para luego dejarlo tirado; también carnearon otro y se lo llevaron. "Eso no es hambre, es maldad", denunció ala hija del damnificado, Hermindo Jacobi."Mi papá tiene 70 años y todos los días va hasta el campo a alimentar a sus animales, así haga frío o calor, llueva o truene. Y el viernes se encontró que habían degollado un ternerito y al otro lo faenaron y se lo llevaron", explicó la mujer que se desempeña como enfermera en Paraná."Y no es la primera vez que nos roban animales. Ya estamos cansados. Además, nos duele porque eran dos terneritos muy chiquitos, y uno se encariña con ellos", lamentó la trabajadora.En la oportunidad, la hija de Jacobi denunció que "otras veces han robado novillos solo para sacarles el costillar"."Y si un día mi papá se encuentra con los cuatreros", se preguntó al recordar el caso del policía asesinado por cazadores furtivos en Santa Elena "Mi papá no es un hombre tacaño, siempre ayuda a todos en la zona, les ha regalado animales a las escuelas y otras instituciones", argumentó la mujer.Según comunicó, la denuncia fue radicada en la comisaría de Santa Elena.