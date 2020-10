Policiales Encapuchados asaltaron una distribuidora y se llevaron importante suma de dinero

En el marco de la investigación por el asalto a la distribuidora de Concepción del Uruguay, personal policial realizó este sábado una serie de allanamientos tras los cuales logró el secuestro de elementos de interés para la causa. No se reportaron detenciones.En detalle, tras una requisa a una vivienda de calle Tulipanes -entre Las dalias y Las Rosas- tras notificar de la medida a un ciudadano de 22 años, personal policial procedió al secuestro de telefonía celular, vestimenta que posee relación con el hecho investigado, una réplica de un arma de fuego y elementos de mucho interés para la causa. Según se informó, se procedió al traslado de la persona notificada a sede policial donde fue correctamente identificado y éste quedó supeditado a la causa investigada.El segundo allanamiento se llevó a cabo en calle 23 del Oeste entre San Martín y Alberdi, donde se notificó de la medida a un ciudadano de 18 años de edad. En el lugar, los funcionarios policiales procedieron al secuestro de cartuchería de arma de fuego y vestimenta que podrían poseer relación con el hecho que se investiga.En el momento de estar realizando la requisa, personal policial detectó en el fondo de la vivienda, siete plantas de cannabis sativa, por lo que se solicitó la colaboración de personal de la División Toxicología, quien confirmó que el hallazgo se encuadra en la infracción de la ley de drogas 23.737 y procedió al secuestro de las mismas.Posteriormente, en el patio dela vivienda se encontró un total de nueve gallos de riña; motivo por el cual se solicitó la presencia de la Brigada de Abigeato para el secuestro de dichos animales en el marco de una presunta infracción a la ley 14346, de malos tratos y crueldad a los animales.El tercer procedimiento se realizó en el Barrio Ex Circuito Mena, donde luego de notificar a un hombre de 32 años, se procedió a la requisa del domicilio, donde personal policial encontró un arma de fuego de tipo escopeta calibre 12, cartuchería y telefonía celular. Todos estos elementos fueron incautados y se efectuó el traslado del notificado a sede policial para su correcta identificación, tras lo cual quedó supeditado a la causa.Los operativos fueron concretados por personal policial dependiente de División Operaciones, División Investigaciones, Brigada de Abigeato y División Toxicología, bajo las ordenes de la Fiscalía interviniente a través del Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. María Melisa Ríos.Fuentes policiales comunicaron que no descarta que en las próximas horas se puedan realizar más procedimientos en relación a la causa.