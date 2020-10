Muerte en Capibá: Se conoció la pericia de Gendarmería a un año del caso Gusmán

La pericia

La hipótesis

Para la querella, "fue un caso de gatillo fácil"

Con las conclusiones de los peritos de la fuerza federal, ahora los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, tendrán los elementos para poder llegar a una resolución sobre la situación judicial de los dos policías acusados. De esta forma, se definirá si la Procuración formalmente imputa de homicidio a los uniformados, o bien toman los caminos intermedios, de acusarlo por un exceso en su legítima defensa, o directamente sobreseerlos por una legítima defensa.Por el hecho ocurrido en la zona sur de Paraná, fueron apuntados por la Justicia y los familiares de Gusmán, los policías Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo.Sin embargo la causa se dilató en el tiempo, porque tuvo varios tropiezos para establecer si hubo una reacción de los policías a una agresión a tiros de Gusmán; o bien la disposición de balearlo a más de 40 metros, sin necesidad.Se recordará que todo se inició con llamados de vecinos al 911, dando cuenta de hechos delictivos en el barrio Capibá, de balaceras y tensiones cruzadas, de la cuál participaba Gusmán.Al llegar el personal policial, es donde no aparecen datos que permitan hasta el momento, tener certeza de lo ocurrido: hay datos que indican que Gusmán escapó al llegar el móvil y en la huida, le disparó a los uniformados, quienes debieron repeler la agresión.Otros marcan, que los policías innecesariamente desenfundaron y dispararon, convirtiendo la acción en un hecho de gatillo fácil.El informe de Gendarmería, finalmente llegó a los tribunales de Paraná, y en la misma un comandante mayor y perito oficial, determina en la primera conclusión, que "no es posible determinar en forma fehaciente la trayectoria del proyectil que provocó la muerte de Gabriel Gusmán".En otro punto, se informa que "no es posible determinar en forma fehaciente y categórica, la posición y ubicación en la cual se encontraba el fallecido en el momento del impacto, pero sí estimar una hipótesis".Finalmente, se explica que "no es posible determinar un forma fehaciente y categórica, la distancia de disparo y ubicación del autor de dicha detonación, pero sí estimar una hipótesis".Ya no con elementos objetivos, el oficial de Gendarmería, dio una opinión, una hipótesis de lo que pudo haber sucedido. Sobre los disparos efectuados por los policías, y el que podría haberle quitado la vida, indicó: "se encuentra relacionada a las inmediaciones de donde se ubica la vaina servida. Se encontraría levemente agazapado o de pie a una distancia aproximadamente de 49,26 metros".Además, se consideró: "Para verificar la trayectoria de los proyectiles disparados y su posible manera de ingreso en la lesión constatada, no es posible establecer la trayectoria externa, al no contar con accidente balísticos externos (en pisos paredes, estudio del proyectil, de contar con él) que guarden relación con la lesión examinada".Además, comentó el tipo de lesión sufrida por la víctima en la cabeza, por arriba de la oreja.Con estas pericias, ahora los fiscales deberán cruzar los testimonios que crean valederos, las informaciones aportadas en la causa, y en especial los datos científicos y médicos para llegar a disponer o no la imputación formal de los dos policías."La pericia no aportó nada pero era una prueba central porque ahora, la Fiscalía ya no tiene excusa para tomar declaración de imputados a los policías y que el proceso pueda seguir avanzando. La importancia de la pericia radica en que el Ministerio Público Fiscal no avanzaba en la declaración de imputado por Íbalo y Molino atento a que faltaba esta prueba, la que se demoró casi un año", explicó a Elonce TV el querellante, José Iparraguirre."Los resultados no agregan nada a lo que ya estaba incorporado a la causa, porque lo que se intentaba analizar con esta pericia era establecer cuál había sido la trayectoria del disparo, lo que ya estaba determinado y que confirma en grado de posibilidad la certeza que Gusmán había sido por un disparo que ingresa por la nuca", evidenció el abogado.Sin embargo, advirtió: "No pudieron determinar con precisión cuál fue la distancia del disparo, aunque ya se sabía que fue de más de un metro, según lo estableció la autopsia atento a que no había restos de quemadura cerca de donde ingresó el proyectil; y la posición exacta en la que estaba el funcionario que disparó y el lugar en el que estaba Gusmán".En la oportunidad, Iparraguirre recordó que al inicio de la investigación "había alertado una serie de irregularidades en la recolección y producción de las pruebas"."Ahora a los fiscales le quedan dos posibilidades, o sobreseen a los policías y archivan la causa, lo que nos da la posibilidad de apelar ante la jueza de Garantías; o como sostiene la querella, les toma declaración de imputado, el proceso continua y se convoca a audiencia de remisión de causa a juicio para ir a juicio oral y público, que es donde se debería discutir qué sucedió y si los policías actuaron en base a una causa justificada", avizoró el querellante.Punto aparte, mencionó que "los testigos presentados por la querella sostienen que Gusmán no efectuó ningún disparo contra los policías, y que éste fue ultimado estando de espaldas detenido y habiéndose entregado". Agregó además que "las pericias al móvil policial determinaron que no tenía ningún tipo de perforación producto de disparo de arma de fuego"."Para la querella queda claro que fue un caso de gatillo fácil, porque Gusmán se había entregado y fue ultimado por la espalda a poca distancia por uno de los policías que había tomado posición de tiro", sentenció el abogado al tiempo que adelantó: "Intervinieron dos funcionarios policiales y para la querella está absolutamente claro que esto fue un Homicidio con alevosía, por lo tanto, pediríamos la pena de prisión perpetua".