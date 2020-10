Estafaron telefónica: Le dijeron que había ganado un premio y depositó dinero

Según se reveló desde la "Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen", durante la cuarentena, las denuncias por estafas informáticas o telefónicas crecieron más del 30% en nuestro país. Este miércoles, un hombre de la ciudad de Crespo, se sumó a esa larga lista de damnificados.El hombre fue llamado por una persona que se hizo pasar como representante de un canal de TV de Buenos Aires (Telefé). En la comunicación este sujeto le informó que supuestamente había ganado $ 50.000, monto que se le iba a depositar en una cuenta bancaria, más un TV, que tendría que retirar de una reconocida cadena de electrodomésticos.En diálogo con Canal 6 ERTV, el damnificado explicó que "lo que me pidió fue que para recibir el premio, debía hacer un depósito en Pago Fácil, de $ 1.900 y encima tuve que ir hasta Diamante, cerrar el negocio y pagar un remisero que me lleve? Me había ilusionado mucho por cómo está todo por la situación económica, había confiado en esta gente, pero me estafaron", contó la víctima de la estafa."Es la primera vez que me pasa", comentó el hombre, quien radicó la correspondiente denuncia en la comisaría crespense.El jefe de la comisaria Crespo, Mario Bertoli, "Tomamos intervención a raíz de la denuncia de un hombre domiciliado en Crespo, quien había realizado una operatoria mediante la cual habría sido estafado"."Con esta maniobra engañosa, este hombre accede a realizar el depósito. No lo hace en Crespo, sino que viaja a la localidad de Diamante, ya que los Rapi Pago de Crespo estaban cerrados en ese momento. Fue en horas del mediodía"."Una vez hecho el pago en la localidad de Diamante volvió a nuestra ciudad y se presentó en la entidad comercial Musimundo, donde le informaron que no existía tal premio y que se trataba de una estafa".Bertoli indico a FM Estación Plus Crespo que "Todos estos datos fueron vertidos en la denuncia. Se da inicio al expediente y luego es elevado a la Fiscalía. Seguramente va a tomar intervención en el área pertinente de la policía de Entre Ríos especializada en este tipo de actividades delictivas que es la división delitos económicos". Fuente: (DesdeCrespo-EstaciónPlus).-