Automovilistas denuncian que son atacados con piedras en una zona de Concordia

En menos de dos horas volvieron a atacar a pedradas un micro de la empresa de transporte urbano de pasajeros Línea 8, Chamussy. "En uno de los laterales de la unidad, en el anteúltimo asiento, viajaba una mujer, la cual recibió el impacto de las esquirlas de los cristales rotos".Afortunadamente la pasajera "no sufrió cortes". Desde la empresa reconocieron que "tendremos que reponer otra ventanilla más con lo que implica el alto costo".También un automovilista recibió piedrazos en la ventanilla donde viajaba su bebé. Según se supo, en horas del mediodía de este jueves, el hombre fue atacado cuando salía de Concordia, en las inmediaciones del Puente Alvear, y recibió piedrazos en los cristales laterales de su automóvil. Por milagro nadie resultó herido, teniendo en cuenta que el automovilista viajaba con su pequeño hijo al momento de recibir el ataque.Federico, el automovilista que recibió los piedrazos, relató: "Me acaban de estallar la ventanilla de mi auto ingresando al puente Alvear sentido Concordia -Villa Adela. Yo venía con mi bebe de 1 año y 8 meses, veníamos despacio, habíamos ido a comprar comida, mi bebe se asustó mucho por el estallido y por los vidrios que ingresaron adentro, gracias a Dios no nos pasó nada"."Qué tengo que hacer, ir, bajar y matar a los que anden ahí, o a los padres. La verdad no sé qué pensar ya de esta ciudad. A ver señores Gobernador y/o Intendente que están esperando para poner garitas con policías en esa zona, o cuando le pase a alguien de su entorno van a reaccionar", agregó."La impotencia que siento en este momento no se la deseo a nadie, no por mí, sino por mi bebe", expresó Federico, indignado por el mal momento que le tocó vivir.Los automovilistas y choferes de micros comentan que "en la salida de la ciudad hay un sector de casas desde las cuales menores de edad con gomeras son los encargados de atacar nuestros vehículos" y se quejaron de que "los ataques cada vez son más seguidos. Lo que nos llama la atención es la falta de control de padres o adultos de los menores".Se supo que los transportistas de pasajeros pedirán una reunión con autoridades reclamando más seguridad en la zona ya que se torna muy peligroso entrar o salir de la ciudad por ese sector. (Diario El Sol)