Despistó, volcó y el test confirmó que conducía alcoholizado

En horas de la madrugada, personal policial intervino en un despiste ocurrido en la intersección de Avenida 9 de Julio y Malvinas de la ciudad de Chajarí.En dicho lugar despistó y luego volcó un automóvil Volkswagen Gol, color gris. El mismo era conducido por un hombre de 33 años, domiciliado en dicha ciudad.Pese a la gravedad del siniestro y al estado en que quedó el auto, el único ocupante no presentaba lesiones visibles, por lo que no quiso ser atendido por el servicio de emergencias médicas.En el lugar se le realizó el control de alcoholemia, el cual arrojó 2,50 gramos de alcohol por litro de sangre.De acuerdo a lo informaron por, el sujeto no sería el dueño del rodado, por lo que se controló la documentación y el propietario se hizo presente.También intervino personal de Bomberos Voluntarios de Chajarí, para extraer al conductor del interior del rodado.