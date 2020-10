Robaron elementos de un gimnasio: "Son hechos que duelen y te dan bronca"

Malvivientes robaron elementos de un gimnasio de calle 1º de Mayo 2090 de barrio San Agustín de Paraná. "Esta es una zona brava, que no está ajena a los hechos delictivos que ocurren en toda la ciudad, pero cuando le tocan a uno en carne propia, duelen y te dan bronca", lamentó el damnificado a"A las 9hs cuando vine a abrir, me di cuenta que habían entrado por la puerta del fondo del local para robar el equipo de música, el televisor y un posnet inalámbrico; que son elementos que para un gimnasio son fundamentales", explicó el responsable de Planet Gym, Gustavo Soreira."No dejan de ser cosas materiales pero cuestan y duele para arrancar el día así", lamentó el damnificado al comentar que "personal policial buscaba huellas para poder dar con los presuntos responsables y, eventualmente, recuperar los elementos sustraídos".Soreira, si bien aclaró que "el inmueble está asegurado", fundamentó que "durante la cuarentena, pasaron varios meses sin trabajar". "Esto ahora es como un cachetazo, porque uno se quiere recuperar, pero te roban y es volver a retrotraer la situación", evidenció.En la oportunidad, Soreira pidió no comprar los elementos robados, si llegaran a ofrecerse a través de redes sociales."Barrio San Agustín es muy grande y estos hechos delictivos están a la par del día; los arrebatos son los más comunes. Esta es una zona brava, que no está ajena a los hechos delictivos que ocurren en toda la ciudad, pero cuando le tocan a uno en carne propia, duelen y te dan bronca", fundamentó.