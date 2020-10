Robaron en comercio, la dueña no pudo recuperar nada y dos ladrones están libres

Un nuevo hecho de inseguridad se vivió en Gualeguaychú la madrugada del viernes pasado. Cinco delincuentes entraron a robar en "Frida", un local de ropa ubicado en Av. Artigas al 1730.Según se aprecia en el video de una cámara de seguridad difundido por el diario, tres miembros de la banda se bajaron de un auto y con cascotes lograron romper la puerta del negocio. Tras ello, comenzaron a llevarse mercadería.En ese momento pasaron dos jóvenes en moto, que al ver a los delincuentes decidieron frenar en la esquina y luego volver hacia el local, impidiendo que los ladrones se lleven más cosas, ya que al ser advertidos rápidamente se dieron a la fuga."Me llevaron mercadería por unos 50.000 pesos", relató Gimena, la dueña del local. Además, tuvo que arreglar la puerta del local y próximamente pondrá rejas.Contó que "tuve suerte de que justo pasaron los dos chicos en moto y que una vecina llamó rápido a la policía, sino me desvalijaban el local".Gimena no pudo recuperar nada de lo robado. "Reconocí la ropa en algunas ferias y me comentaron que vecinos del barrio de los delincuentes estaban usando esa ropa, pero no hay forma de comprobarlo", lamentó.Como informó la policía, el sábado detuvieron a dos de los ladrones y secuestraron un auto. A uno de 35 años lo agarraron en Goldaracena al 500, mientras que al otro en Avenida Parque y Lavalle, donde secuestraron el auto con el que cometieron el ilícito.Mientras que el martes por la tarde, capturaron a los otros tres miembros de la banda, uno de 24 años en el Barrio 21 de Septiembre, otro de 33 años en Fleming, entre Güemes y Altuna; y el último de 35 años en Barrio Yapeyú.A este último, le encontraron cocaína, y por ese motivo es el único que permanece detenido.La fiscal Natalia Bartolo, a cargo de la investigación, explicó que "lo que hay en la causa son tres detenidos y dos supeditados a la causa que se tienen que presentar a prestar declaración como imputados, y si no vienen se les dicta la rebeldía y la detención", explicó."Tres están detenidos, uno con arresto domiciliario porque ya lo indagué, y ahora hay dos que fueron detenidos a los fines indagatorios y que se los citó a declarar", detalló la fiscal."En resumen son tres detenidos, incluido el que tenía drogas, y otros dos detenidos que quedaron en libertad y ahora vuelven a declarar", concluyó.