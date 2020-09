Auto dobló "muy abierto" y "rozó" un cochecito en el que iba una niña de un año

Un accidente de tránsito ocurrió este miércoles en horas de la tarde en la intersección de calles Miguel David y División Los Andes, de la ciudad de Paraná.Según se informó a, el conductor de un vehículo Ford Escort circulaba por Miguel David, quiso doblar a la izquierda por División de los Andes y "rozó" contra un cochecito en el que estaba sentada una niña de un año. La acompañaban sus padres y un hermano de 4 años.Marcela Casco, Jefa de Comisaría 13, dijo a nuestro medio que "impactó primero con el cordón de la vereda y luego rozó a la familia que venía caminando. Dobló demasiado abierto y chocó levemente a estas personas. No llegó a subirse a la vereda. Fue una maniobra que no fue intencional claramente".El conductor del rodado indicó que "lo hice sin querer, estaba por ir a comprar cigarrillos e impacté contra el cochecito". El hombre, de 67 años, se encontraba muy asustado por lo ocurrido.Una ambulancia asistió a la familia por prevención, pero se confirmó que todos sufrieron heridas leves, estaban conscientes y lúcidos luego del hecho. "Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas", señaló la comisaria. Fueron llevados al hospital.En tanto, según se informó, el fiscal interviniente dispuso que el conductor del auto sea trasladado hacia la Alcaidía de Tribunales. Asimismo, se le hizo un test de alcoholemia, ya que emanaba olor a alcohol. Se ordenó también el secuestro del rodado.