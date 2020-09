Según se informó en la cocina de la casa se produjo un escape de gas y tuvieron que acudir al lugar dos dotaciones de Bomberos y una ambulancia para trasladar al niño y su madre al hospital Centenario.



Ambos habían sufrido quemaduras en manos y caras, lesiones que no remitirían gravedad.



El escape de gas provenía de una garrafa y la dotación de bomberos debió realizar el vaciado de la misma ya que no funcionaba la llave de paso.



Simultáneamente se desarrollaba otro incendio en una precaria vivienda de calle Chalup en el barrio Munilla. Las llamas ocasionaron daños totales y no hubo que lamentar víctimas o personas lesionadas, indica Radio Máxima.