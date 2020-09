Robaron una notebook y celulares a una docente cuando dormía junto a sus hijos

Malvivientes ingresaron a una vivienda de calle Segundo Sombras al final -mientras sus moradores dormían- y se alzaron con una notebook y celulares. La damnificada, una docente paranaense, a través de Elonce solicitó ayuda para recuperar su herramienta de trabajo en la que guardaba "todos los trabajos prácticos de los alumnos, desde el inicio de la pandemia".



"Entraron a mi casa mientras dormía con mis hijos. Y se llevaron mis elementos de trabajo durante esta pandemia, porque la notebook contenía información importante de mis estudiantes y trabajos de los que no tengo copia", lamentó la docente Clarisa Minetti a Elonce.



Los elementos robados durante la madrugada de este martes fueron una Notebook Positivo BGH gris, un celular Moto G7 Power color azul, un celular Samsung A10 color azul, una caja fuerte chica que se encontraba vacía y un parlante.



"Cuando entraron lo hicieron con un cuchillo, y hoy agradezco que no nos despertamos porque no sé qué podría haber pasado", alertó la damnificada de barrio Vicoer XI.



Consultada a la docente por dónde ingresaron los ladrones, ésta comentó que, "del lado de afuera, empujaron la llave que estaba puesta y la atravesaron por debajo de la puerta".



"Se llevaron elementos muy puntuales, y entraron a nuestras habitaciones mientras dormíamos", refirió Minetti al evidenciar su temor por lo sucedido.



La docente se desempeña en el primer grado de la escuela Gaucho Rivero de barrio Padre Kolbe.



"Pido por favor que no compren los elementos robados y cualquier novedad que den aviso al 911, a la comisaría más cercana o comuníquense conmigo al teléfono 343 453-7570 o al fijo 4272543", encomendó la trabajadora.