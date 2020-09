Robaron en su casa, se llevaron las cenizas de sus mellizas y ofrece recompensa

El lunes pasado alrededor de las 11 entraron a robar a la casa de un matrimonio en el partido bonaerense de Quilmes. Ninguno de los dos estaba en ese momento y los delincuentes tuvieron tiempo de revolver todo a su paso antes de escapar con lo que encontraron de valor. Se llevaron por ejemplo el dinero que la pareja guardaba para pagar el alquiler, pero también un cofre que tenían en un altar. No había joyas adentro, estaban las cenizas de sus hijas mellizas muertas.Lo único que le quedó a Celeste fue una ecografía 3D de las nenas que a principio de este mes murieron cuando aún estaban en su vientre. Con bronca, pero sobre todo con dolor y desesperación, la mujer relató el trágico robo que sufrió en las redes sociales. "Se llevaron los cofrecitos de las mellizas, plata del alquiler, netbook, perfumes y hasta la garrafa? Pero mis mellis? No había necesidad", escribió en Facebook.Los papás de Jazmín y Anissa viven al día vendiendo ropa y juguetes y hacen repartos a domicilio en la zona de Quilmes, San Francisco Solano y Florencio Varela, publicó. Todo lo que los ladrones se llevaron de su casa fue fruto de un gran esfuerzo, pero en ningún momento hablan de su pérdida material. Por el contrario, en el mensaje que hicieron público ofrecen una recompensa con el solo objetivo de recuperarlas a ellas."Por favor, te pido que la devuelvas. Me vas a matar en vida así", es el desgarrador mensaje que Celeste compartió, dirigido directamente a los delincuentes. Todos sus vecinos los conocen, y la publicación se viralizó en poco tiempo entre comentarios de indignación y solidaridad de cientos de usuarios."Por favor, a ustedes les hablo, devuelvan los dos cofrecitos de esas bebés, los papás solo tienen esa ecografía y las cenizas. A los que entraron y se llevaron las cosas, ¿saben algo? Cuando un bebé muere en nuestra panza, como en el caso de esta chica, el hospital no nos da nada, ni sus pulseritas de identificación, nada. Sólo vivimos de recuerdos", destacó una mujer, que también compartió en su muro el relato de Celeste.Y agregó: "Algunas tenemos su cuerpito en un cementerio y otra papis, como en el caso de Cele y Marcos, con mucho esfuerzo lograron juntar la plata para tener descansando a sus bebés en su casa".