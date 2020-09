Afirman que está paralizada la causa contra ex comisario denunciado por acoso

A finales de julio de 2019, el caso sorprendió a la opinión pública luego que el Juez de Garantías, Germán Dri, dispusiera medidas inhibitorias para el entonces titular de la Jefatura Departamental de Policía, comisario José Enrique Querencio, tras una denuncia por presunto acoso a una menor de edad.



Coincidentemente, ese mismo día, la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y el Jefe de Policía, Gustavo Maslein, estaban en la ciudad de Concordia y de inmediato dispusieron el cambio en la Jefatura Departamental de Concordia. En aquel momento, quedó al mando el subjefe, Juan Antonio Begueire.



En diálogo con Diario Río Uruguay, Rafael Briceño, abogado defensor, recordó que pidió "el sobreseimiento" de Querencio, pero "me lo rechazaron".



"En los últimos 6 meses, prácticamente la causa está paralizada", añadió. Subrayando que "lo que correspondería es el sobreseimiento pero si la fiscal quiere llevarla a juicio, iríamos a juicio".



A entender de Briceño, "los jueces de Garantías son renuentes al sobreseimiento y te dicen que se necesita el debate y la inmediatez de los testigos, etc?". A su criterio, "en definitiva no quieren asumir la responsabilidad que tienen".