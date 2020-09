Habló la mujer del policía asesinado en Buenos Aires: "Estamos destrozados"

Política Ciudad de Buenos Aires reflota el uso de pistolas Taser tras crimen de policía

Juan Pablo Roldán, el policía federal asesinado este lunes con un cuchillo a la altura del corazón tenía 33 años y era papá de un nene de cuatro. Al momento de ser apuñado, el agente de la Federal no se encontraba patrullando las calles, debido a que no era parte de sus tareas, sino que estaba en la zona de Figueroa Alcorta y San Martín de Tours, a apenas unos 200 metros del lugar a donde se dirigía a tomar servicio en el inicio de la semana.Carolina habla con la voz entrecortada. Cada vez que habla de cómo era Juan Pablo Roldán, su esposo, asesinado este lunes por la tarde luego de haber sido apuñalado a metros del Malba, llora. "Yo no tengo a nadie acá, ahora estoy con mis suegros. Estamos destrozados. Todavía no creemos que sea verdad, pensamos que es mentira", dijo la mujer que es mamá de un nene de cuatro años.La mujer contó que habló con su esposo media hora antes del hecho y que cuando se enteró quedó en shock. "Me contó su hermano y lo primero que pensé fue que era un error porque él me había dicho que se iba a ir con el caballo", contó la mujer."Juan era muy simpático, todo el mundo lo quería", dijo Carolina.Carolina relató cómo le contó a su hijo lo que le había pasado a su papá. "Mi hijo es muy inteligente y ya sabía. cuando le digo que le tenía que contar algo muy importante se tapa los oídos y yo le pido por favor que me escuche y me dice ´ya se mamá, papá está muerto porque aparece en la tele, las personas que mueren están en la tele´".

Roldán era egresado de la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pirker, a la que había ingresado en 2006.Prestó servicio en diferentes comisarías y en el momento de su asesinato se dirigía a su puesto en el Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina, en donde se desempeñaba como inspector desde el año pasado.