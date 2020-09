Policía federal asesinado a puñaladas: El Gobierno decretó duelo nacional

El Gobierno decretó este martes 29 de septiembre duelo nacional por el crimen del efectivo de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán: "Resulta un deber honrar su memoria".Ayer a plena luz del día en el barrio porteño de Palermo, sobre la Avenida Figueroa Alctora al 3.300, a metros del museo Malba, Roldán fue apuñalado en cuatro oportunidades por un hombre identificado como Rodrigo Roza. Por la gravedad de las heridas el oficial no logró sobrevivir, murió en el hospital Mater Dei donde había sido trasladado de urgencia.

Hoy a primera hora el Gobierno decretó duelo nacional en todo el país "con motivo del fallecimiento del Inspector Juan Pablo Roldán en cumplimiento de sus funciones como integrante de la Policía Federal Argentina". Durante toda la jornada de este martes, la Bandera Nacional permanecerá izada a media hasta en todos los edificios públicos.En el Decreto 778/2020 que lleva las firmas del presidente, Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic se relataron las circunstancias en las que fue asesinado el oficial: "Mientras se desempeñaba como Jefe de Servicio en las instalaciones del Cuerpo Policial Montada, fue informado de la presencia de una persona que se encontraba amedrentando a los y las transeúntes en la vía pública. En el intento de devolver la paz y la normalidad al espacio público y que el agresor deponga su actitud amenazante, de manera imprevista, fue agredido y apuñalado con un arma blanca, la que lo hirió de gravedad y causándole horas más tarde la muerte al Inspector Roldán, en un nosocomio de la zona".De acuerdo al relato de los testigos del hecho, el policía no quiso disparar en un primer momento para repeler el ataque. Después, le disparó a las piernas para evitar causarle un daño mayor a Roza. "Al principio no le quiso disparar. Y eso le costó la vida", señaló un hombre que presenció el homicidio.Al decretar el duelo, el Poder Ejecutivo sostuvo que "entiende el importante rol que con formidable vocación de servicio cumplen las mujeres y hombres que forman parte de las Fuerzas de Seguridad, llegando a poner en riesgo sus propias vidas en pos de la protección de los ciudadanos y ciudadanas argentinos y de todos y todas las personas que deciden habitar el suelo argentino, trabajando diariamente para la construcción de una sociedad con más justicia. En virtud de ello, resulta un deber del Gobierno Nacional honrar la memoria del Inspector Juan Pablo Roldan, con motivo de su lamentable fallecimiento en cumplimiento de su deber como integrante de las Fuerzas de Seguridad", se destacó.Roldán tenía 33 años, era padre de una nena de 4. Vecino de la Ciudad de Buenos Aires y con domicilio en Parque Leloir, se desempeñaba como Inspector del Cuerpo de Policía Montada de la PFA. El grado de inspector había sido alcanzado a principios del 2019 luego de más de 10 años en la fuerza. En el 2006 ingresó a la Escuela de Cadetes Juan Ángel Pirker. Una vez egresado, prestó servicios en comisarías porteñas y diversos destinos del Gran Buenos Aires, hasta el año pasado cuando logró llegar al cargo en el que se desempeñó hasta ayer por la tarde cuando le quitaron la vida.Su asesinato causó conmoción entre sus compañeros. Al trascender la noticia del crimen, miembros del Cuerpo de Policía Montada de la Federal lamentaron su partida. "No lo puedo creer. Siempre diste todo por la comunidad. Fuiste un excelente policía. Descansá en paz", escribió uno de ellos. "Lo sentía de verdad, le gustaba ser policía. Juan Pablo literalmente dio su vida para defender a la gente", agregó otro.En tanto Roza quedó detenido pero se encuentra en el Hospital Fernández a raíz de la herida de bala que recibió de parte de Roldán cuando intentó defenderse después de haber sido apuñalado. Mientras tanto la investigación avanza y busca precisar sobre las facultades mentales del asesino.