Crimen de Fátima: Martínez continuará en la unidad penal

El crimen de Fátima

En la tarde de este lunes se realizó la audiencia caratulada: "Martínez, Jorge Nicolás s/Homicidio agravado". Estuvieron presente, Alejandra Pérez, querellante; la fiscal Iliana Viviani y Leandro Dato. En representación del acusado estuvo presente Jorge Sueldo. EEl fallo del juez del Tribunal de Juicios y Apelaciones Gustavo Pimentel recayó sobre Jorge Martínez (35), imputado de los delitos de "lesiones graves en grado de tentativa agravado por el vínculo, defraudación especial y homicidio agravado por tratarse de su ex pareja y en un contexto de violencia de género".De esta forma,, en diálogo con, afirmó que los fundamentos del doctor Pimentel "subrayan que la resolución del juez Mayer estaba ajustada a derecho".Martínez no pudo asistir "virtualmente" a la audiencia ya que "hubo inconvenientes para que así sea, ya que había otra audiencia en ese mismo horario y no se hizo con él viéndola en directo"."E", detalló.Mencionó queEsa es la postura de su defensa. Se dirimirá en el Juicio por Jurado".Las pericias telefónicas concluyeron: "Llegaron a fines de la semana pasada", sostuvo el abogado., con el área de género de la defensa oficial. Se articuló para que articulemos verbalmente los agravios que teníamos contra el fallo del juez Mayer".El juez Pimentel dijo que las pruebas y la pena en expectativa "son complementarios a otros fundamentos" para sostener la prisión en la cárcel, y que hay un "riesgo jurídico actual e idóneo" de que Martínez puede "entorpecer, desvincularse y evadirse de toda responsabilidad", destaca Télam.Además, destacó la "poca sujeción que tiene a lo que la autoridad decide" y que es una persona que "desde el inicio trató de desembarazarse del hecho y no respetó las decisiones judiciales".Pimentel sumó que sus familiares, " los garantes de la prisión domiciliaria, presentan sospechas razonables de parcialidad y favorecimiento", porque es "razonable" pensar que de morigerar la prisión "intentará eludir la justicia".Fátima Florencia Acevedo desapareció el 1 de marzo de este año, tras salir de la Casa de la Mujer de Paraná, adonde estaba alojada con su pequeño hijo (fruto de su relación con Jorge Nicolás Martínez), luego de haber denunciado a su ex pareja por violencia de género.El 8 de marzo, hallaron su cadáver en el interior de un pozo de 18 metros de profundidad, en una zona descampada y cerca del domicilio que ocupaba Martínez, el único detenido por el tremendo crimen. Elonce.com.