Video: Armados hasta con ametralladora asaltan bares y sospechan de la Policía

Video: Fuertemente armados asaltan tres bares de Lanús y desde el municipio sospechan de la policía

Delincuentes armados hasta con ametralladora asaltaron tres locales gastronómicos del partido bonaerense de Lanús durante el pasado fin de semana y, por la modalidad de los hechos, desde el municipio sospechan de la participación policial.



"Nos llama poderosamente la atención la forma que empuñan (las armas) y el desplazamiento al caminar, nos llama bastante la atención, es una forma que uno ha visto varias veces en escuelas de policía", expresó esta mañana en diálogo con el canal TN el jefe de Gabinete y secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz.



Los hechos ocurrieron entre el viernes y ayer en los locales Pizza Hot, The Corner y Kick Off, de ese partido del sur del conurbano, según detallaron los voceros.



De acuerdo a un comunicado emitido por el área de Seguridad de Lanús, los robos fueron "idénticos" en el modus operandi de los delincuentes, que utilizando amas cortas y largas, entre ellas una ametralladora, ingresaron a los restaurantes y, amenazaron a los clientes para llevarse sus pertenencias.



"Se muestran como profesionales", y "en un caso particular se descubrió a uno de los malvivientes vistiendo el mismo uniforme (tricota) que utilizan las fuerzas de seguridad", añade el comunicado.



"Estamos muy conmocionados con esta situación, en cinco años no tuvimos nunca un hecho de estas características y ahora tuvimos tres seguidos más uno anterior, que fue el robo de un auto, muy raro también, con un despliegue inusual", señaló Kravetz.



Y agregó: "Nos llama la atención el despliegue, las armas que usan, la forma en que se mueven, lo osado de los hechos, el hecho de que conozcan la zona, en el sentido de cuándo y dónde, porque para venir a parar acá han robado un auto en Capital, pasado por el Anillo Digital, vuelto para Lanús, robado y vuelto a ir para Avellaneda".



Y lo más llamativo, añadió el funcionario, es que el botín fue "magro", ya que en algunos casos ni se llevaron la recaudación sino sólo el dinero de los clientes, que calculó en total de no más de 50.000 pesos.



"Para un delito en poblado y en banda con armas largas parece un poquito poco", opinó.



Al ser consultado respecto a la línea que apunta a la participación de fuerzas de seguridad en el hecho, Kravetz aseveró que se trata de un tema que el Ministerio de Seguridad (de la provincia) tiene que mirar y tomar nota".



"La Policía la maneja el Ministerio de (Sergio) Berni, y Berni tiene que evaluar si hay una situación de ese tipo, necesitamos que tome rápidamente cartas en el asunto", añadió.



Al respecto, dijo que desde su área ya se pusieron "las cámaras y testigos a disposición de la fiscalía" actuante.



"Son situaciones que no son normales, esperamos una rápida investigación y esclarecer que no sea algo distinto a una banda de delincuentes común", finalizó.



Por otra parte, en el comunicado difundido por su área se menciona que "estas prácticas son propias de la mafia, con la finalidad de dejar un mensaje y amedrentar a la sociedad".



"Queremos devolver la tranquilidad a cada barrio de nuestro municipio y volver a ser ejemplos en materia de seguridad, nos costó mucho ser el único municipio de todo el conurbano sur que durante el 2019 tuvo 300 robos menos que en el 2018, o haber logrado bajar la tasa de homicidios en ocasión de robos a cero", concluyó. (Télam)