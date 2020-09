Hombre desaparecido en La Paz: La única información que hay es una filmación

Policiales Familia del hombre que salió a trabajar y no regresó pide ayuda para encontrarlo

Sigue la búsqueda de Juan Eduardo Medina, de 47 años, que se ausentó de su casa en La Paz el sábado 12 de septiembre.La última vez que lo vieron fue cuando salió para ir a trabajar caminando y no portaba documentos ni tenía celular."La única información que tenemos es el registro de una cámara de seguridad, que se ve cuando pasa de la casa al trabajo", informó, la hermana de Medina, Griselda Medina, aSegun se supo, el hombre al momento de salir de su casa vestía remera gris, chaleco de polar celeste, campera azul con rayas verticales blancas, pantalón tipo grafa azul y borcegos negros. Mide 1,80 m., es delgado, tiene pelo corto castaño oscuro.Además, agregó que desde el primer día los bomberos colaboran en la localización del paceño."A los rastrillajes le sumaron un perro y este llega hasta cierto punto y después no sigue más", sumó.En relación a un posible conflicto que haya desencadenado la desaparición dijo que "hablamos con la esposa de Juan Eduardo y nos dijo que no hubo ningún problema, no sabemos porque habrá tomado esta determinación, es la primera vez que se ausenta de su casa"."Esperamos lo que nos diga la Fiscalía entre este lunes y mañana, para saber cómo se sigue", declaró Griselda Medina.En este sentido, añadió: "Ahora buscan en los registros civiles de otras localidades para ver si fue a hacerse un documento, porque sin DNI no va a poder transitar mucho tiempo"."Al principio teníamos una esperanza de encontrarlo, pero ya no sabemos que pensar", reflexionó.Al finalizar, dijo que "le pide a mi hermano que se comunique con la familia y nos diga si está bien".Las personas que puedan aportar algún dato se pueden contactar con Griselda Medina al