Indignación en Córdoba: Robaron a bomberos que trabajan para combatir incendios

La noticia causó indignación entre los vecinos de Villa Giardino, en Córdoba: durante la madrugada del viernes, mientras los bomberos voluntarios descansaban tras otra ardua jornada combatiendo el fuego, se robaron el generador del camión del Comando de Incidentes.Para poder continuar con su tarea, los bomberos tuvieron que hacer una conexión irregular con una obra cercana."Estamos trabajando en el barrio El Molino de Villa Giardino. En la madrugada del viernes nos acostamos a dormir un rato porque no teníamos actividad y nos levantamos con esta sorpresa", relató el comisario general de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, José Macías aSi bien ya efectuaron la denuncia correspondiente, los bomberos apelaron al sentido común de los delincuentes: "Ojalá se den cuenta del daño que hacen. No por el costo del generador, sino por lo que representa un equipo de esos para operar en los incendios", dijo Macías.Desde hace varios días el fuego viene arrasando las sierras de Córdoba y esta mañana se inició un nuevo foco en cercanías a la localidad cordobesa de Alta Gracia, donde trabajan 11 dotaciones de bomberos para combatirlo. También continúa activo el que se registra en Characato en el norte del Valle de Punilla.Las llamas ya dañaron unas 70 mil hectáreas y los principales focos se registraron en Villa Carlos Paz, Las Jarillas y San Antonio; el de Alta Gracia; el de Malagueño; el de Observatorio Bosque Alegre, y el de Quebrada del Rayo.Desafortunadamente, el fuerte viento sigue complicando el accionar de los bomberos, y las lloviznas que se dieron en la mañana de ayer no bastaron para humedecer lo suficiente el terreno, que continúa estando muy seco y sin pronóstico de nuevas precipitaciones en el corto plazo.Estos son los dos únicos incendios que permanecen activos en la provincia, donde fueron desplegados unos 400 bomberos, 10 aviones hidrantes, 2 helicópteros y aeronaves pertenecientes a la Provincia y a la Nación. Las autoridades pidieron a los vecinos de las zonas afectada que no se acerquen, ya que no están preparados para esa labor, y en muchos casos entorpecen el accionar de los vehículos de emergencias y de los propios bomberos..