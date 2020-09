Los interceptó la Policía cuando se dirigían a una fiesta privada

En horas de la madrugada de este domingo, personal de Comisaría Viale protagonizó una efectiva intervención para bloquear la reunión de jóvenes, en el marco de un festejo privado, según adujeron los protagonistas. Según pudo confirmar FM Estación Plus Crespo, una dotación procedió a identificar a cinco jóvenes y tres mujeres, y tres aún menores de edad. Los mismos se movilizaban en un Ford Escort, color blanco, y provenían de Diamante, donde se encuentran radicados. Manifestaron que se dirigían hacia una fiesta en una morada particular, individualizando al vecino de Viale que los había invitado.



Se hallaban próximos a al lugar donde se llevaría a cabo el festejo y de hecho, el organizador al ver el móvil policial se retiró, siendo igualmente individualizado por los efectivos, tratándose de un joven domiciliado en calle San Nicolás de Viale. Los datos filiatorios del anfitrión son de conocimiento policial, habida cuenta que se encuentra vinculado a la investigación penal por el robo a un supermercado de calle Panutto de esa ciudad, publicó Estación Plus.



En esas circunstancias, los siete invitados fueron notificados del DNU 714/20, y la fuerza de seguridad los invitó a que regresen a su ciudad de origen, en tanto que los menores de edad fueron entregados a sus tutores.



Asimismo, se procedió a la retención preventiva del vehículo en el que se desplazaban, habida cuenta que carecía de la documentación correspondiente para transitar. Dicha medida fue cumplimentada por la Guardia Urbana Municipal, quedando el rodado en depósito a disposición del Juzgado de Faltas.