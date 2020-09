Actividades al aire libre: Qué está permitido en Paraná y alrededores

Desde el 21 de septiembre el gobierno provincial autorizó la realización de actividades deportivas, es por ello que en la última semana muchas personas se volcaron a los espacios públicos a hacer ejercicio. El jefe de la departamental de Policía de Paraná aclaró ante Elonce TV, sobre que está permitido."Debemos siempre preocupar el distanciamiento y si bien están habilitadas algunas actividades, no debemos olvidarnos que seguimos en pandemia", declaró Menescardi a"Hay reuniones que están habilitadas en espacios donde haya una buena oxigenación, y que se respete el distanciamiento, lo que no significa que se puedan realizar fiestas", resaltó.En cuanto a las actividades deportivas que se pueden realizar en espacios públicos, dijo que "siempre debemos tener en cuenta el distanciamiento, y no compartir elementos, como por ejemplo el mate".Consultado acerca de ir en familias a la plaza dijo que "pueden realizar estas actividades, pero no se deben usar los juegos".Al finalizar señaló que se continúan llevando a cabo los controles de tránsito correspondientes.