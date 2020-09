Robo en la E.E.T Nº4: Piden no comprar herramientas robadas

Cuatro de los ocho talleres que funcionan en la Escuela de Educación Técnica Nº 4, de Paraná, fueron violentados durante la madrugada del jueves. Los delincuentes rompieron puertas de varios talleres y se llevaron herramientas de todo tipo, algunas cuyo valor ascendía a 60 mil pesos."Fue una jornada intensa, porque desde las 7 de la mañana estoy yendo y vienendo a la escuela. Ahora me vine a comisaría para reconocer algunas herramientas", expresó aJosé Manccini, jefe de talleres.En cuanto a la denuncia, dijo que "la pudimos hacer hoy de mañana. Nos robaron alrededor de 150 herramientas, entre elementos de medición, amoladoras, roto-martillo".Al respecto, el jefe de talleres, remarcó que "no compren ese tipo de herramientas, si piensan que son robadas y ante la duda, denuncian, porque pueden pertenecer a la escuela, que nosotros estamos abocados en cuerpo y alma"."Todo esto es para nuestros alumnos y nos costó mucho esfuerzo el poder adquirir ese tipo de herramientas específicas. Por ahí lo delincuentes los venden por un valor mínimo y no lo valen, son muy caros estos elementos y son de uso pedagógico", finalizó.