Incendios en Córdoba: Murió el joven que tenía el 95% del cuerpo quemado

Un joven de aproximadamente 28 años que fue encontrado con el 95% del cuerpo quemado en la zona de Río Pinto, en la provincia de Córdoba, finalmente falleció.La otra victima, era el dueño de un restaurante de Villa Carlos Paz, que se descompensó ayer, mientras ayudaba a controlar las llamas.Frente a los múltiples focos de los cinco días anteriores, señaló que el panorama es "muy alentador". Pidió a aquellos pobladores que deciden desafiar las llamas que confíen esta tarea en los bomberos, porque el fuego no debe ser extinguido por personas que no están capacitadas ni equipadas.La Justicia investiga si los inicios de los focos fueron intencionales. Hace unos días el fiscal de Villa Carlos Paz identificó a tres menores de 12, 10 y 8 años, que son inimputables. Hasta el momento no hay otros posibles autores apuntados.José Carlos Roble, conocido como "el Negro de la Parada 5", el dueño de un icónico restaurante en el centro de Villa Carlos Paz se sumó a otros vecinos ayer para desmalezar y evitar que avanzara un incendio en Las Jarillas. Las llamas estaban a corta distancia de una casa donde planeaba mudarse. "Hay un arroyo y formamos una cadena humana para ir sacando agua con baldes y tirando al fuego", describió una de las personas que estuvo en el lugar.Roble se descompuso. Les dijo a sus compañeros que no se sentía bien y le sugirieron que se quedara sentado cerca del arroyo. Cuando lo fueron a buscar, lo encontraron "tirado, en mal estado". Según el relato de los testigos, "ya casi no respiraba. Creemos que sufrió un infarto o un ACV. Él estaba muy nervioso, en sus últimas palabras había dicho que todo esto lo ponía muy mal". Fue trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad de Córdoba, donde murió.Además, en la tarde de hoy falleció Cristóbal Varela, quien había sufrido quemaduras en todo el cuerpo durante los incendios forestales en la zona del Río Pinto, en La Cumbre. Los bomberos lo encontraron con el 95% del cuerpo quemado y lo trasladaron al Instituto del Quemado de la capital provincial. Como su familia vive en Chile, desde el COE señalaron que hay gestiones para que puedan viajar a Córdoba para despedirlo. La víctima residía en San Esteban.Frente a estas situaciones Diego Concha, director de Defensa Civil de Córdoba, agradeció a los vecinos que ayudan a combatir las llamas, pero les pidió que no se aproximen hasta los frentes: "Hay muchas otras formas de ser solidario y colaborar, pero no trabajando en los focos, que pueden alcanzar hasta los 15 metros de altura".Por su lado, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, recorrió los sitios incendiados en la zona norte de Punilla: "El propósito de mi presencia es traerles unas palabras de respaldo, de aliento a todo el personal que está trabajando intensamente en la lucha contra el fuego"."Tenemos la expectativa que nos acompañe la naturaleza y que pueda haber algunas precipitaciones en la Provincia, pero de no ser así Córdoba cuenta con un sistema de bomberos muy afianzado y robusto, con un recurso humano altamente capacitado y los recursos tecnológicos y logísticos apropiados para darle combate al fuego", agregó.Entre 65.000 y 70.000 hectáreas fueron dañadas este año por las llamas. Los incendios más grandes fueron hace casi tres semanas y los de estos últimos días. Todos los puntos "calientes" mantienen guardia de cenizas para evitar el reinicio.Los focos contenidos son los de Villa Carlos Paz, Las Jarillas y San Antonio; el de Alta Gracia; el de Malagueño; el de Observatorio Bosque Alegre y el de Quebrada del Rayo, en el sur provincial.