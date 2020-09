Muerte en Capibá: Renovaron el pedido de justicia por Gabriel Gusmán

Familiares y amigos de Gabriel Gusmán, el joven que murió tras recibir un disparo por parte de la policía en barrio Capibá de Paraná, se manifestaron este viernes frente a los Tribunales de la capital entrerriana a los fines de exigir Justicia por el crimen."Estamos colocando fotos de los policías asesinos, hoy se conmemoran dos años del asesinato de Gabriel", dijo Alejandra, la madre de la víctima aEn este sentido, argumentó: "Esperamos que se decidan los fiscales, que gendarmería tome intervención en el caso y llamen a indagatoria a los asesinos".Sobre el fallecimiento del joven dijo que "fue un caso de gatillo fácil, mi hijo se rindió al llamado de la voz de alto, hay videos del hecho"."Si Gabriel hubiera matado a un policía, mi hijo estaría entre rejas y ellos siguen patrullando como si nada", mencionó.Por su parte, el abogado que entiende en la causa dijo que "la cusa está en la investigación penal preparatoria, aun no se ha llamado a prestar declaración de los imputados por decisión del Ministerio Público Fiscal. Presentamos un escrito al procurador general Luciano Amilcar Garcia, para que se tomen declaraciones, pero nunca nos contestó"."También solicitamos una audiencia ante la jueza de Garantías, a fin de que en una audiencia pública podamos discutir con la fiscalía por qué tenderíamos que se debía avanzar en un proceso penal, pero por la pandemia esta audiencia no se llevó adelante", sentenció.En este sentido declaró: "Sabemos que los policías imputados están cumpliendo funciones, uno de ellos trabaja en la Jefatura Departamental Paraná y del otro no sabemos específicamente donde"."En los casos de gatillo fácil siempre hay encubrimiento por parte de los funcionarios policiales hacia sus colegas", apuntó.Al finalizar, el abogado dijo que "la situación de inacción de la Justicia es muy grave y demuestra que la doctrina Chocobar, en algún punto sigue vigente en la provincia de Entre Ríos".