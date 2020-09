Comenzó el juicio por el crimen de Alejandro Díaz: "Queremos justicia"

El caso

Alejandro Díaz, alias "Cabeza", de 38 años, falleció el lunes 24 de junio en el Hospital San Martín de Paraná. Fue tras dos días de agonía luego de haber sido apuñalado.A un año y cuatro meses del hecho, comenzó el juicio contra Miguel González, único acusado del homicidio."Hoy había una instancia de juicio, yo en el día de ayer tenía que firmar un abreviado con once años de prisión efectiva. Miguel González tuvo un año y cuatro meses de libertad, sin restricciones", expresó aNélida, madre de Alejandro."Hoy arrancaba el juicio y me incitaban a que sea abreviado, porque si empezaba hoy, la defensa iba a pedir que la condena sea más leve, ya que decían que mi hijo era hipertenso, y que había fallecido por ese problema y no por ser apuñalado", dijo.Y agregó que "decían que mi hijo tenía un corte en la yugular y en el pecho, pero también tenían en los pómulos, las palmas de las manos y en otros lugares. Yo pensé que hoy Miguel se iba a preso, pero la abogada pidió que este alojado en el pabellón número 19. En ese momento me dirigí hacia el juez y le dije que ya había gozado de muchos beneficios".Al respecto, comentó que "cuando lo apuñaló a mi hijo, dijeron que no estaba consiente, ya que estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, entonces cómo pudo llamar a la mujer y decirle que había matado a alguien. Para mí no era algo lógico"."El viernes que viene vamos a conocer la sentencia. Este caso siempre tuvo cosas raras, nunca le hicieron análisis a la sangre que tenía en su remera. La gente no se olvida de los casos, estamos cansados de que los delincuentes queden libres. Queremos justicia", remarcó.El violento hecho ocurrió en horas de la tarde del sábado 22 de junio de 2019 en calle Montiel y Luis Palma, en barrio Padre Kolbe. Alejandro mantuvo una discusión con otra persona y recibió una puñalada en el cuello. Tras varios días internado en el Hospital San Martín, falleció el 24 de ese mes.Nélida, recordó que "a mi hijo lo mataron en esa intersección frente al contenedor. González lo apuñaló, pero a mí me parece que más personas participaron del hecho"."Había un policía involucrado, que días antes lo había amenazado a mi hijo. El testigo que presencio el hecho, también recibió amenazas. Yo pretendo que se haga justicia", finalizó.