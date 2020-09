Era buscado por crimen en robo, volvió a matar y quedó detenido: tiene 21 años

Alejandro Reynaga tenía 29 años. Fue asesinado este sábado en la puerta de su casa del partido bonaerense de Merlo por un delincuente que le arrebató el celular y escapó. La investigación determinó que el autor del crimen tenía pedido de captura por un homicidio similar, cometido hace menos de dos meses.Se trata de Franco Santiago Gasso. El joven de 21 años fue detenido la noche del lunes en la parrilla "Los Paraísos", ubicada en Blas Parera 967, en el límite de los partidos de Ituzaingó y Merlo, adonde había llegado en un auto blanco con pedido de secuestro, indicaron fuentes del caso aCuando Gasso se bajó del vehículo para comprar un sandwich, efectivos de la DDI de Morón lo interceptaron y esposaron. Los detectives estaban tras sus pasos y, junto a la policía de Seguridad de Merlo, ya habían realizado varios allanamientos para atraparlo.El detenido era buscado tras ser acusado de asesinar a Jeremías Montenuevo para robarle la moto. El crimen también ocurrió en Merlo, pero fue el 7 de agosto.

Los crímenes de Reynaga y Montenuevo

Y no es el único antecedente con el que cuenta el presunto homicida. Sobre Gasso ya pesaba una orden de detención por evasión cuando, el 19 de noviembre de 2019, se escapó del Hospital Eva Perón de Merlo, donde estaba internado.Dos días más tarde, se le sumó otra orden por el delito de encubrimiento agravado por ser con el ánimo de lucro, en concurso real con portación de arma de guerra.También estaría involucrado en el violento robo a una remisería de Mariano Acosta.Por último, en su hoja criminal la Justicia agregó encubrimiento de robo automotor, debido a que, en el momento en el que fue apresado, circulaba en un Peugeot 207 robado.Alejandro Reynaga fue asesinado durante un robo en la puerta de su casa, ubicada en Alpatacal al 1400, en Merlo. Todo empezó cuando estaba en la vereda, junto a su cuñado, y un auto Volkswagen Cross Fox oscuro se detuvo cerca de ellos.Del vehículo bajaron tres delincuentes armados. Un cuarto cómplice esperó en el auto. Los ladrones amenazaron a los dos jóvenes y le sacaron el celular a Reynaga.Antes de escapar, los delincuentes dispararon: uno de ellos impactó en el rostro de Reynaga. El joven murió en el acto."Lo mataron por matar, no me dio tiempo de abrir la puerta de mi casa que lo agarraron del brazo y lo ejecutaron así, de una, sin que resista el asalto", contó su cuñado, Oscar. "Dispararon al menos otras cinco veces", señaló el testigo del crimen.La causa quedó en manos del fiscal Mario Ferrario de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Morón.Gasso ya era buscado por su presunta participación en otro asesinato cometido el 7 de agosto, en la localidad de Agustín Ferrari, partido de Merlo: el de Jeremías Montenuevo, baleado durante un robo.El homicidio fue pasadas las 1.30 de esa madrugada, cuando Montenuevo iba a bordo de su moto Honda LXR a comprar una gaseosa y en el cruce de Los Alelíes y Las Begonias fue interceptado por delincuentes armados que se desplazaban en un Volkswagen Gol.Según las fuentes, el joven se resistió al robo y recibió un disparo que ingresó por la espalda.Uno de los delincuentes le robó la moto y el otro escapó en el auto. Montenuevo fue trasladado de urgencia al hospital Héroes de Malvinas de Merlo. Los médicos lo operaron pero no lograron salvarle la vida.Ese caso quedó a cargo de la fiscal 8 de Morón, Adriana Suárez Corripio, quien inició una causa por homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de uso de arma de fuego en concurso."Le imputamos entre robos, encubrimientos y el homicidio, ocho delitos porque está vinculado al robo de una remisería unos días antes del crimen de Jeremías y otros hechos", precisó una fuente de la investigación.Por el crimen de Montenuevo, además de Gasso, se encuentran detenidos con prisión preventiva otros dos acusados: Matías Nahuel Ramírez y Cristian Antuel Larrondo, alias "Kily", ambos de 19 años.Además, otro joven de nombre Lucas Elián Silvero quedó apresado por el robo a la remisería de la localidad de Mariano Acosta que presuntamente cometió con otros de los integrantes de la denominada banda del "Gol negro", en referencia al auto Volkswagen en la que se movilizaba para cometer los golpes.