Sujeto denuncia constantes amenazas por parte de vecinos

Un vecino de calle Pringles de Paraná, denuncia contantes amenazas por parte de un grupo de personas. Este martes, realizó una nueva exposición policial.



"Un grupo de personas, cayó a mi casa el pasado 5 de febrero buscando a mi hermano, que se pelean por redes sociales. Yo estaba colocando un aire y enteraron a mi casa, en un estado bajo la influencia de sustancias estupefacientes", expresó a Elonce TV Claudio Darío Álvarez, denunciante.



"A mi casa enteraron cuatro hombres, que del susto mi hija se orino encima. Todos iban con un puñal, y en la calle había tres sujetos más, esperándome. Uno tira un disparo al aire, y dos mujeres me corrían por la calle", dijo.



Y agregó que "unos vecinos me socorrieron, porque no sé qué podía pasar. Ellos me quieran matar, pero yo no tengo nada que ver en sus problemas. Hasta el día de hoy me siguen amenazando".



Al respecto, comentó que "hice como ocho denuncias, hoy realicé una más en la comisaria cuarta. En la Fiscalía por el tema de la feria judicial no me atienden".



"En febrero me apuñalaron, que los médicos no saben como sobreviví. A raíz de eso, tengo el brazo inmóvil, me titilan los dedos", finalizó.