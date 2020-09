"Roben, pero dejen a la gente con vida", dijo madre de un hombre asesinado

Ana es la mamá de Sebastián Cejas, el hombre de 38 años, asesinado esta madrugada frente al hospital Español de la ciudad de Rosario, cuando esperaba que su papá saliera de diálisis. La mujer estaba con su hijo cuando lo mataron para robarle el auto y ahora todo es dolor. Junto a su marido, Félix; y su otro hijo Fernando, habló desde su casa de barrio Tablada, y entre lágrimas, reclamó justicia.



"No pude hacer nada para ayudarlo", se quebró Ana. Este martes acompañó a Sebastián a buscar a Félix. Su marido tiene que hacer diálisis y ayer lunes le cambiaron el horario, lo dejaron en el hospital a las 21.30 y a las 0.30 lo tenían que pasar a buscar, pero llegaron unos minutos antes.



Fue entonces que se desató el horror. Mientras charlaban adentro del auto, cuatro delincuentes los rodearon: dos se pusieron a la par de la ventanilla de Sebastián y los otros dos al lado de la de Ana.



A Ana la sacaron de un tirón y los taxistas que estaban detrás del auto de Sebastián salieron a ayudarla. Fue entonces que uno de los ladrones le disparó a su hijo: Ana cree que se asustó por ella.



"Sinvergüenzas salen a matar, roben pero dejen a la gente con vida. Me mataron a mi hijo, no puede ser", lloró y repitió el reclamo que hace años se escucha en Rosario, una y otra vez: justicia y seguridad.