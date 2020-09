Imágenes de choque en Paraná: "El velocímetro quedó en 130 kilómetros por hora"

Policiales Auto terminó incrustado en la parte trasera de un motorhome en Paraná

Video: Impresionante accidente en Paraná: "El velocímetro quedó en 130 kilómetros por hora"

Un violento accidente de tránsito se registró este martes a las 5.45 en calle Don Bosco, entre Blas Parera y Roque Sáenz Peña de la capital entrerriana.Un hombre de 28 años circulaba en su auto Fiat Uno por Don Bosco cuando perdió el control del rodado que se cruzó de carril, arrancó el espejo retrovisor de un Fiat Palio y terminó impactando contra la parte trasera de un motorhome que estaba estacionado.Martín, quien iba al mando del Palio contó aque se dirigía desde el centro de la ciudad hacia el este con destino al Parque Industrial, cuando observó que el Fiat Uno de color negro se cruzó hacia su carril, por lo que alcanzó a volantear y evitar el impacto. Al observar lo sucedido dio la vuelta y regresó a socorrerlo.Francisco, propietario del motorhome indicó que había bajado del rodado y sintió el impacto. Afirmó que el vehículo "a veces está estacionado acá. Cuando hay mucho tránsito el colectivo no está acá".Sobre el Fiat siniestrado, expresó: "Venía bastante rápido, pero no sé qué le pudo haber pasado" al conductor que "estaba golpeado pero no gravemente herido"."El velocímetro quedó en 130 kilómetros por hora", confirmó ael responsable del grupo del Cuerpo de Inspectores de Tránsito que desarrolló tareas en el lugar.Confirmó que "este vehículo queda retenido porque no tenía documentación. Si hubiera tenido un GNC hubiese explotado, por la velocidad a la que venía. El colectivo es un transporte muy pesado para estar estacionado en esta arteria", acotó además, al tiempo que sobre el chofer herido dijo que "sabemos que "se le quebró el tabique, pero gracias a Dios está vivo".