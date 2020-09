Vecinos evitaron un robo: el dueño de la casa había sido dormido con clonazepam

Foto: La camioneta de los supuestos fleteros

Vecinos de Rodríguez al 5200 en la ciudad de Rosario, lograron evitar un robo cuando observaron que una camioneta se encontraba cargando muebles frente a la casa de Andrés R., de 86 años. Al preguntar sobre el nombre de una integrante de la familia del anciano, los presuntos fleteros dieron un nombre erróneo. Ante la sospecha de que en realidad fuera un robo los vecinos llamaron a la Policía y denunciaron el curioso hecho. Al llegar los efectivos e ingresar a la vivienda junto a la hija de la víctima lo encontraron dormido junto a una tira de somníferos. Por otro lado, en la cocina hallaron las hornallas abiertas y un profundo olor a gas.



La situación se produjo el mediodía de este lunes, alrededor de las 12.30, cuando vecinos de Andrés observaron la escena que les llamó la atención, ya que sabían que el anciano no tenía intenciones de mudarse. Un vecino se acercó a los presuntos fleteros y le preguntó a una de las personas que cargaba una camioneta Ford F100 el nombre de la hija del dueño de casa. Luego de titubear unos minutos le respondió un nombre errado. Entonces los mismos vecinos llamaron a la mujer y se comunicaron con la Policía.



Sin sospechar de que estaban siendo cercados, las cuatro personas continuaron vaciando la casa. Al llegar al lugar un móvil policial junto a Estefanía R, la hija de la víctima, ingresaron a la vivienda y percibieron un fuerte olor a gas. Al ir al cuarto de Andrés R. lo encontraron inconsciente y levantaron del piso de la habitación una tira del somnífero clonazepam. Instantes después llegó al lugar el móvil 4 del Sistema de Emergencias a cargo de la médica Spartaro que atendió al hombre y determinó que su vida no corría peligro.



Durante el operativo se comunicaron con el fiscal de Flagrancia, Pablo Socca, quien ordenó detener a Iván Z., Mariana M., Elba R. y Héctor Fabián V., y realizar luego pruebas toxicológicas a la víctima. En tanto Héctor Fabián V., dueño de la chata y de profesión fletero, sostuvo no saber que se estaba cometiendo un robo en la vivienda. Esta justificación fue desestimada por los efectivos, ya que los mismos vecinos aseguraron que los cuatro ingresaban a la vivienda y cargaban los muebles.



En una primera revisión de los muebles hogareños la familia no detectó faltantes y al revisar la casa tampoco, aunque esperaban que se recupere plenamente Andrés R. para saber que sucedió y si él podía detectar el eventual robo de otras pertenencias. (La Capital)