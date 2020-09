Atropelló a un enfermero y se dio a la fuga: el trabajador murió tras una agonía

Un enfermero de 31 años fue atropellado el miércoles pasado y, tras agonizar cuatro días, murió el domingo. El hecho ocurrió en barrio Talleres Sur, de la ciudad de Córdoba. El vehículo que lo atropelló, aparentemente una Kangoo, se fugó del lugar.



Según precisó El Doce, el trabajador de la salud se llamaba Nicolás López y era padre de un pequeño niño de 2 años. Había salido a comprar pañales para su hijo, cuando fue embestido.



El hecho ocurrió exactamente a las 20.36, en la esquina de avenida Los Sauces y Enrique Berduc. El enfermero se trasladaba en bicicleta.



Una amiga de la víctima contó a El Doce: "Nicolás quedó inconsciente. Cuando lo pudieron llevar al hospital ya tenía muerte cerebral, ya no había nada para hacer".



Una empleada de un comercio de la zona fue la que dio aviso a la Policía de lo que había ocurrido. Tras cuatro días de agonía, Nicolás murió el domingo.



Los únicos datos con los que cuentan los investigadores, son los aportados por las cámaras de seguridad que están a pocos metros de donde ocurrió todo. No está registrado el momento del choque, pero sí se logra ver a una una camioneta Renault Kangoo color gris claro o blanca. La Policía sospecha que ese fue el vehículo que lo atropelló.



Luego de la Kangoo pasó un Renault 12 blanco. Las autoridades no lograron ubicar a ninguno de los dos autos. La familia de la víctima pide ayuda a los vecinos para lograr encontrar testigos de lo ocurrido y así, conseguir justicia.



El joven fallecido prestaba servicios en la Clínica del Sol.