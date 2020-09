Jubilado fue a cobrar y lo hallaron mutilado: Habría sido engañado por una mujer

Cuatro personas, entre ellas una mujer con antecedentes de robo, fueron detenidas en el marco de la causa en la que se investiga la muerte de un jubilado que estaba desaparecido y cuyo cuerpo mutilado fue encontrado ayer en la localidad de Chimbas, provincia de San Juan.



Voceros con acceso a la pesquisa informaron a Télam que la principal hipótesis es que Luis Arena (75) fue engañado por una mujer que lo interceptó a la salida de un banco al que fue a cobrar la jubilación y, tras seducirlo, lo invitó a tomar algo, le colocó alguna sustancia en la bebida, le robó y lo con la ayuda de un cómplice, que es su pareja y que también está detenido.



Por el momento, los pesquisas no cuentan con el informe de autopsia que indique si Arenas fue asesinado o si al quedar abandonado y probablemente herido durante el robo se descompensó en el baldío donde fue encontrado ayer a la mañana.

El macabro descubrimiento se produjo este domingo por la mañana cuando una mujer que había salido a pasear a sus perros observó un bulto en un terreno baldío ubicado en la calle Santa Cruz y Maradona del barrio Los Tamarindos y le pareció que se trataba de un cuerpo. La vecina dio aviso a la Policía provincial, que se acercó hasta el lugar y descubrió que se trataba del cadáver de Carlos Luis Arena, un hombre de 75 años que estaba desaparecido desde hacía cuatro días.



El cuerpo de Arena, según confirmaron fuentes policiales a la agencia Télam, estaba mutilado y en avanzado estado de descomposición. La mujer contó en diálogo con el diario Tiempo de San Juan que el cuerpo estaba boca abajo cerca de una pared del terreno que da a la calle, le faltaba una mano y una oreja y tenía signos de violencia en la cabeza. Pero, además, aseguró que ella había pasado ya este sábado por el lugar al igual que otros vecinos y nadie había visto nada, por lo que está convencida de que el cuerpo -que ya fue traslado a la morgue judicial para la realización de la autopsia- había sido depositado allí durante la madrugada del domingo.



Si bien hay cuatro detenidos, dos hombres y dos mujeres, los investigadores creen que en las próximas horas dos de ellos serán liberados y que quedarán afectados a la causa solo una mujer y su pareja.



Los voceros dijeron que la sospechosa tiene antecedentes de robos cometidos bajo la modalidad de engaño hacia personas mayores, entre ellos seis casos cometidos en 2016 y uno que se cree que cometió una semana antes del de Arenas.



"Son personas que se aprovechan de la situación vulnerable de los mayores, se paran a la salida de los bancos, los seducen mediante engaños, los invitan a tomar algo, le agregan un psicofármaco en la bebida y le producen alteraciones", contó uno de los investigadores.



Luego, agregó, "los trasladan hasta un baldío y allí le quitan el dinero y bienes personales y los abandonan en mal estado o directamente los matan".



En el caso de Arenas, los pesquisas de la División Homicidios y del Segundo Juzgado de Instrucción aguardan los resultados de los estudios forenses con el fin de establecer las circunstancias de la muerte.



Junto a la mujer, fue detenida su pareja, un hombre que le habría dado apoyo logístico para cometer el hecho, añadieron las fuentes.



Los pesquisas creen además que la acusada no conocía previamente al jubilado, sino que lo interceptó directamente a la salida del banco cuando fue a retirar dinero.



Arenas era buscado desde el pasado miércoles, cuando uno de sus hijos lo acompañó hasta un banco local para cobrar su jubilación y al advertir que no regresaba a su domicilio realizó la denuncia que dio origen a la búsqueda.