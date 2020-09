Le hicieron creer que el Gobierno le quitaría el dinero y entregó 200.000 pesos

El jefe de Policía de Gualeguaychú, comisario mayor Cristian Hormachea dijo que el hecho se investiga y se buscan registros fílmicos.



"Alrededor de las 14,30 horas del miércoles tomamos conocimiento que en un domicilio de calle Bolívar se habría producido una estafa. La damnificada cuenta que alrededor de las 12,15 horas recibe un llamado telefónico, que entra en conversación con ella como si fuera el nieto, le dice que está con un familiar en el banco y que debe juntar todo el dinero que tenía porque cambiaba la denominación y el gobierno le iba a quitar su plata. Este hombre le dice que una persona del banco, una mujer, va a pasar a retirarlo, y cinco minutos después ya estaba la mujer en la puerta a quien la damnificada le entregó el dinero, unos 200 mil pesos".



"Ella no pudo aportar muchos datos de algún vehículo o persona que la estuviera esperando así que estamos trabajando en la zona buscando cámaras que pudieran tener algún registro o vecinos que puedan aportar datos", agregó.



"Los datos de las víctimas quizás puedan obtenerlos de la guía telefónica, en general las personas que se dedican a esto están preparadas para encantar a la víctima con su conversación y obtener la información de manera rápida a través del teléfono. Les van sacando los nombres de los familiares a los propios damnificados, están preparados para generar la confianza inmediata sobre todo con personas mayores. La señora tiene más de 70 años y vive con su esposo", relató el Comisario.



Por último Hormachea lamentó que "toda la campaña que se ha hecho hasta de entregar folletería alertando no ha sido suficiente, vivimos diciendo que no den información, los bancos mismos dicen que ellos no solicitan información telefónica, hay gente que sin cortar la comunicación va hasta los cajeros a depositar dinero por un supuesto premio que ganó, otros hasta han sacado créditos, todo esto se ha difundido y sin embargo la gente sigue cayendo. En este caso en particular nosotros pensamos que puede tratarse de gente de afuera, pero no hay seguridad en esto. Es un golpe fuerte para estas personas, ojalá sirva como advertencia porque hay de todo tipo de estafas, desde programas televisivos que no están al aire, gente que dice ser de Anses, otros que contratan retiros de encomiendas a remises, y todo termina en una estafa". (Radio Máxima)