Allanamientos en Villa 351: Hallaron una perrita robada y buscan a su dueño

Hallaron una perrita robada y buscan a su dueño

Maltratada y sin alimento

Más de 150 efectivos policiales concretaban este jueves por la mañana una serie de allanamientos simultáneos en Villa 351, más precisamente sobre calle El Paracao, registróDe acuerdo a los datos a los que accedió este medio, se trataba de 22 allanamientos en búsqueda de armas de fuego.Los diversos operativos se llevan adelante por las balaceras y situaciones de violencia que se reiteraron en los últimos tiempos en el lugar, al tiempo que se sospecha que también podrías vincularse con el narcomenudeo, pudo saberel jefe de Investigaciones, Fabio Jurajuría."Por el momento no hay detenidos", acotó, al tiempo que aclaró: "Las armas y las plantas incautadas serán derivadas a los juzgados intervinientes".Si bien no reportaron detenidos tras el gran despliegue policial, fuentes policiales comunicaron que en el marco de los allanamientos efectuados en la Villa 351, en una de las viviendas, se encontró debajo de una cama una perrita Yorkshire, en buen estado de salud.Según se indicó, al ser consultada la persona a la cual se notificó del oficio, éste manifestó desconocer al animal y los motivos por los que se encontraba en la casa allanada.Fuentes policiales comunicaron aque se realizó el secuestro de la perrita para establecer su real propiedad y procedencia."Se buscará establecer si alguien está pidiendo la localización como dueño de este animal, porque estos perros de raza cuentan con toda su documentación y requieren de la atención del veterinario", explicó ael jefe de Delitos Económicos, Javier González.En la oportunidad, comentó que la perrita de raza "necesita de una alimentación especial, pero no contaba con ningún tipo alimentación, y estaba maltratada".