Procesaron a ciudadano extranjero por trasladar 20 kilos de ketamina en Ruta 14

Detrás de una organización

Procesaron a ciudadano chino por los 20 kilos de ketamina. Hace muchos años que Entre Ríos se transformó en una de las principales rutas del narcotráfico, aunque ahora se observa una diferencia: antes eran casi exclusivamente los cargamentos de marihuana paraguaya que provenían desde la frontera de Misiones, con destino a Buenos Aires, y ahora hay cada vez más secuestros de cocaína y drogas sintéticas que también provienen del noreste, tanto por rutas como por la Hidrovía. Tal fue el caso de un ciudadano de nacionalidad china, radicado en Argentina hace más de 10 años, que fue procesado por una encomienda narco detectada por Gendarmería en la autovía nacional 14, en el Departamento Uruguay. Se trataba de un cargamento con más de 20 kilos de ketamina en formato líquido dentro de bidones con alcaloide de cocaína. El hombre fue detenido en la Capital Federal, cuando iba a retirar la droga a bordo de un Mercedes Benz blindado.Yongchao Shen llegó a Argentina a fines de 2009, según los registros de Migraciones, pero tiene fecha de radicación en el país recién el 22 de noviembre de 2013. El Registro Nacional de las Personas le otorgó el DNI para extranjeros el 17 de diciembre de 2015, con categoría de residencia permanente. Según surge del expediente, el hombre sería el dueño de un supermercado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque los empleados dicen que no lo conocen. Al parecer, su actividad comercial fue por otro circuito.Su caída comenzó el 10 de junio, en un operativo de control de la Gendarmería Nacional, en el cruce de la ruta nacional 14 y la provincial 39. Los efectivos procedieron al control de un camión semirremolque que transportaba encomiendas de la empresa Vía Cargo. Mientras revisaban unos bultos, pasaron el perro detector de estupefacientes sobre los mismos y reaccionó sobre una encomienda que había partido desde la ciudad de Puerto Iguazú (Misiones) y tenía como destino la ciudad de Buenos Aires.El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay ordenó la apertura y constataron que en su interior había cuatro bidones cerrados con pegamento con capacidad de cuatro litros, y según el informe de la pericia resultó "un peso total de 20,251 kilos de ketamina (tres frascos de 50 mililitros en el auto y cuatro bidones en la encomienda conteniendo alcaloide de cocaína)". Se ordenó la entrega vigilada hasta destino. El día siguiente se presentó Yongchao Shen en la oficina de la empresa de encomiendas, en avenida Cabildo 1517 de CABA, para retirar los bidones. Lo identificaron y detuvieron en el acto.Los gendarmes fueron a su vehículo que había dejado estacionado, un Mercedes Benz GLK300, donde hallaron dinero y tres frascos con ketamina. Por último, el juez Pablo Seró ordenó el allanamiento en el domicilio de Yongchao Shen, donde encontraron cápsulas vacías, dispositivos para fabricar cápsulas, pastillas, dos armas de fuego, municiones, un frasco de ketamina y 1.257.500 pesos, entre otros elementos.El hombre fue procesado con prisión preventiva por los delitos de Transporte de estupefacientes (por la encomienda) y Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (por lo hallado en su casa), por lo cual podría recibir una pena, como mínimo, de ocho años de prisión.El abogado defensor, el uruguayense José Peluffo, apeló esa resolución, donde dijo que "no existen pruebas claras que permitan tener por acreditada la participación de Shen en el transporte de la sustancia, puesto que la encomienda estaba a nombre de otra persona", refirió que el acusado dio una explicación del motivo por el cual fue a retirar la encomienda y aludió a un posible error en la identificación del número de guía. Además, solicitó la excarcelación del imputado.Por su parte, el fiscal general Ricardo Álvarez sostuvo que Yongchao participó activamente del transporte de la droga porque tenía consigo el número de guía con el cual podía retirar el envío, por lo que planteó que el procesamiento debía ser confirmado, al igual que la medida cautelar, debido a que "aún quedan por ubicar a las personas que oficiaron de remitente y destinatario", entre otras medidas.La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Cintia Gómez, Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche, sostuvo que por "la cantidad de estupefaciente secuestrado" y por "la forma en que se encontraba acondicionada y distribuida", evidencian el destino de comercio de la droga, y que hay "indicios suficientes de que Yongchao Shen tenía conocimiento del contenido de la encomienda". A su vez, "refuerza esta postura, el hecho de haber tenido ketamina en su vehículo y múltiples envases y elementos destinados al fraccionamiento en su domicilio", subrayaron.Asimismo, argumentaron que "los frascos de estupefacientes -ketamina- hallados en el vehículo, más el frasco con la misma sustancia encontrado en su domicilio como así también la magnitud del cargamento incautado y el modo de acondicionamiento utilizado para el transporte interjurisdiccional -oculto en una encomienda-, da cuenta de que existiría una organización compleja y supone una probable ramificación de la causa y la eventual intervención de otros sujetos, como elementos que fundamentan el riesgo de frustración del derecho penal y/o de entorpecimiento de la investigación, con la consecuente necesidad de profundizar la pesquisa".Por otro lado, el abogado defensor había pedido la nulidad de la declaración indagatoria por considerar que "se ha afectado a la garantía constitucional de defensa en juicio, puesto que su asistido al ser ciudadano extranjero no fue notificado del derecho que le asiste de contar con la asistencia consular".Al respecto, los camaristas sostuvieron: "Los datos de su residencia en la Argentina permiten presumir que más allá de su origen foráneo se trata de una persona radicada en nuestro país". Además, remarcaron que "en diversas ocasiones la autoridad interviniente ha puesto en conocimiento no sólo del imputado acerca de las previsiones de la Convención de Viena (derecho de asistencia consular) sino comunicado formalmente su estado de detención a la embajada del país del cual es nacional". Es más, el día que lo detuvieron "el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos puso en conocimiento mediante la nota RL 0- 6395-4 a la Embajada de la República Popular China que el ciudadano Yongchao Shen se encontraba detenido y a disposición del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, Secretaría Criminal N° 2". Fuente: (Uno)