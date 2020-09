Rescataron a un hombre que explotaban laboralmente desde que tenía 12 años

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) rescató a un trabajador rural que "fue víctima de trata de persona con fines de explotación laboral durante 20 años" en un tambo de la localidad santafesina de Rufino, informaron hoy fuentes oficiales."El hombre de 32 años, había ingresado a trabajar al tambo a los 12 años, en donde nunca fue registrado como trabajador; tenía una jornada laboral diaria que superaba el máximo de horas permitido, sin días de descanso ni vacaciones y se le había hecho firmar un contrato abusivo en el que se le descontaban gastos de energía y gastos bancarios y pérdida de animales", destacaron las fuentes."El empleador no le proveía la ropa de trabajo, ni elementos de protección sanitarios, ni acceso al agua potable, ni comida. Lo mantenía amenazado y no le daba permiso para poder salir del campo", señalaron."Asimismo, vivía dentro de la finca en una pequeña casa precaria sin revestimiento ni aislante térmico, sin artefactos para refrigerar, en un lugar de difícil acceso, donde ni siquiera disponía de las llaves para salir del lugar", detallaron.El delegado de Renatre Santa Fe Sur, Andrés Alasia, dijo que "este caso realmente duele. La víctima manifestó que sufría amenazas, no recibía la atención médica aún con el patrón contagiado de coronavirus, y no se le permitía salir ni decir nada"."A raíz de la primera inspección tuvimos que actuar sumamente rápido, con muchas dificultades por la pandemia, pero logramos que el dispositivo de rescate se produzca velozmente", señaló."Después de 20 años de trabajo, llevaba todas sus pertenencias en una mochila. Luego de los estudios médicos, se bañó con agua caliente y usó por primera vez en la vida un perfume", contó Alasia."Lamentablemente, seguimos detectando estos abusos tan dolorosos, pero nuestro objetivo es colaborar con la lucha contra la explotación laboral, el trabajo infantil y el trabajo precarizado", indicó.El trabajador rural fue rescatado el viernes pasado por la delegación de Renatre Santa Fe Sur, junto a personal de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) quienes le otorgaron a la víctima el asesoramiento jurídico y asistencia psicológica, hospital, alojamiento, comida y ropa.En la actualidad, el trabajador se encuentra contenido en un hotel de Venado Tuerto y fue incluido en el programa de Alfabetización rural de Renatre.