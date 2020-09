Apuñalado para robarle: "Estaba en la puerta de la casa a la espera de un remís"

Policiales Joven sufrió graves heridas al ser apuñalado para robarle la mochila en Paraná

Un joven de 20 años se encuentra internado en el hospital San Martín a raíz de las heridas que le provocaron dos delincuentes para robarle la mochila cuando salía de su casa para dirigirse a trabajar. El hecho ocurrió alrededor de las 22 de la víspera en calle Rubén Darío al 2.400 de la capital entrerriana.Al respecto, el segundo jefe de Comisaría Sexta, Ángel Pasutti, señaló que fueron comisionados al lugar "pasadas las 22.30 por una víctima con heridas corto punzantes producto de la resistencia ante un robo". Acotó que, precisó que "este joven, a los cuales no conoce, ni serían de la zona. Se trenzó en lucha y, pese a la resistencia, no pudo lograr que se retiren".Los malvivientes, tras despojarlo de sus pertenencias huyeron del lugar en la motocicleta "de baja cilindrada, color oscuro".El joven fue derivado en ambulancia al hospital San Martín, donde sigue internado en el sector de Urología. "", expresó Pasutti, quien afirmó que "se está siguiendo un lineamiento de trabajo para dar con los autores".Al detallar el momento en que ocurrió el hecho de sangre, manifestó que la víctima ""."En lo que va del mes tenemos cuatro arrebatos en la vía pública. Se va incrementando, estamos pasando situación económica difícil y aumentan este tipo de sucesos, los cuales, salvo el de ayer, no registran gravedad. En la mayoría terminan sin lesiones y no se usan armas", completó el segundo jefe de Comisaría Sexta.