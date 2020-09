Jefa departamental y otros siete policías están aislados en San Salvador

La jefa de Policía de San Salvador, Miriam Cabello del Campo, fue aislada este martes por la noche tras confirmarse un caso positivo de Covid-19 en la Jefatura de Policía. En tanto, un total de siete efectivos policiales se encuentran en igual condición.



El caso que se detectó como positivo se trata de un jefe de turno, que no tuvo contacto con la población en la calle, pero si con los policías que estuvieron de guardia.

Estos policías estaban aislados en sus localidades de origen y debían regresar el sábado, lo que no ocurrirá debido a la esta positividad.

No se descartan nuevos aislamientos, consignó Mercurio Noticias.



Desde la Policía precisaron que "un funcionario presentó fiebre en la noche del sábado, por lo que al tener domicilio en la ciudad de Paraná, se dispuso el aislamiento inmediato con el traslado hacia su residencia, bajo las estrictas medidas de bioseguridad".



A partir de ese momento, "se siguieron los protocolos indicados por el Ministerio de Salud de la provincia bajo la supervisión directa de la médica policial".



En la mañana del domingo, se le realizó el hisopado y en la tarde de este martes, se confirmó el resultado positivo.



Siguiendo los criterios de actuación establecidos, "se procedió con el aislamiento de ocho funcionarios más, de los cuales solamente uno reside en esta ciudad, destacando que es un joven que vive solo por lo que se encuentra en completo aislamiento".

Hasta el momento, ninguno de los aislados ha presentado síntomas.

Fuente: Reporte Cuatro