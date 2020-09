Detuvieron a mujer denunciada por agresiones: "Es reincidente en estos hechos"

La agresora, detenida y trasladada a Alcaidía

La jefa de comisaría segunda, Eliana Galarza

, había indicado ala madre de la víctima."Mi hija estaba por entrar a la casa de su amiga, se le presentó esta persona que la tomó por sorpresa. Le pegó, le arrancó un mechón de pelo. (La agresora) es una persona que está fuera de sus cabales. Deben hacer algo con esta mujer", dijo visiblemente indignada la mamá de la chica golpeada."La tomó de los pelos, se los arrancó, le golpeaba la cabeza contra el pavimento,", relató la mujer agregando que cuando su hija comenzó a pedir auxilio, su agresora "le dijo que no gritara"., indicó aque, en un hecho ocurrido en la tarde de este martes en calle Antártida Argentina, en zona de la Terminal de ómnibus.Contó que personal de esa dependencia asistió en la tarde "a una joven que f. La funcionaria policial dijo que "en primera instancia no se podía establecer la situación porque se presumía que había sido un intento de robo. Se entrevistó a la joven y se pudo comprobar".La chica golpeada "al momento de ser interceptada, se aferró a sus pertenencias, porque no entendía la situación que estaba viviendo. Cuando comenzó a pedir auxilio la mujer que la estaba atacando salió corriendo".Os vecinos dieron aviso enseguida a la policía yLa fiscal interviniente es Paola Farinó, a cargo en la fecha de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigio.Al ser consultada,y tomó intervención una defensoría junto a la Unidad Fiscal de Atención primaria ya que esta mujer es bastante reincidente en hechos de este tipo, como el ocurrido este martes".La aprehensión de esta mujer realizada en la jornada es por el delito de "lesiones y tentativa de robo en flagrancia".