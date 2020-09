Asesinato de Ticiana, la nena de 14 años: Ya son cuatro los detenidos

Dolor y bronca durante la misa por Ticiana

Personal policial detuvo en la noche de este martes en Campbell al 1200 bis de Rosario alEl director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Maximiliano Bertolotti, confirmó que fueron detenidas tres personas que están sospechadas de ser los autores materiales e intelectuales del ataque, además de la aprehensión de un taxista cuya declaración sembró dudas entre los investigadores, indicaSolamente confirmó que se trata en todos los casos de personas mayores de edad y deslizó que todos los sospechosos habrían sido detenidos: "Hasta el momento, por la información que tenemos, podríamos decir que sí"."La mayoría de los homicidios son por venganza, por cuestiones de territorio y drogas, en este caso la víctima fue una nena de 14 años que no tenía nada que ver", remarcó.Fotos de Ticiana, mensajes en carteles y flores rodeaban la puerta del establecimiento educativo Nuestra Señora de la Rocca, en un silencio inmenso que sólo era interrumpido por algunos sollozos de sus excompañeros de escuela.Una de las docentes de la víctima definió la experiencia como un episodio triste, desgarrador e irreparable. "Yo fui testigo del crecimiento de la dulce Ticiana, porque la tuve en quinto, sexto y séptimo grado. Ticiana tenía muchos proyectos al igual que sus compañeros, por eso nuestros chicos merecen otra historia, no podermos construir desde el dolor y la muerte, no podemos preparar a los chicos para que terminen de esta manera, con una bala y muerte. Los gobiernos y todos los adultos debemos hacer lo necesario para construir una realidad diferente. Estas historias no pueden pasar en vano, por acá señores gobernantes no va, por acá no podemos seguir", reflexionó en diálogo conA unos metros la madre de una compañera de Ticiana, también docente, calificó como "un desastre" el episodio ocurrido en la casa de la niña que derivó en su trágica muerte. "Ella era una persona maravillosa, como sus compañeros y amigos, es injusto y nos llena de impotencia todo esto, y si bien uno quiere dejar lo mejor a nuestros hijos, esto nos hace dudar. Ojalá quienes tienen la responsabilidad de evitar estas cosas hagan algo", sostuvo.