Mujer con "supuestos problemas psiquiátricos" atacó y golpeó a una joven

Graciela, la mamá de la joven que resultó víctima del hecho

La agresora "está fuera de sus cabales. Deben hacer algo"

, en calle Antártida Argentina, en zona de la terminal de ómnibus de Paraná., indicó aque "no sale de su asombro" y que"Mi hija estaba por entrar a la casa de su amiga, s(La agresora) es una persona queDeben hacer algo con esta mujer", dijo visiblemente indignada la mamá de la chica golpeada.La chica resultó con un golpe en su rodilla, magullones en uno de sus codos, heridas en la frente y dolor en todo su cuerpo por la golpiza que le propinó la agresora. Graciela destacó que "no sabe" porqué motivos la agredió de semejante manera."L", relató la mujer agregando que cuando su hija comenzó a pedir auxilio, su agresora "le dijo que no gritara".