Cabecillas banda narco ingresarán a prisión para cumplir 6 años de condena

A través de su defensa, los dos líderes de una histórica banda de narcomenudeo acordaron con la Fiscalía en una pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de aproximadamente 300 mil pesos para cada uno de ellos. También se define la situación del resto de los integrantes de la banda lo que implicaría que un total de 15 personas están involucradas en el acuerdo que deberá ser homologado en el Juicio Abreviado que se celebraría la semana entrante. Así lo confirmó la Fiscal Martina Cedrés, en diálogo conSe trata de los hermanos Gustavo y Martín Torres, cabecillas de la banda acusados de liderar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes a baja escala quienes se encuentran detenidos desde los primeros días del mes de junio pasado tras la concreción de más de diez allanamientos simultáneos en la zona norte de Gualeguaychú. A todos los detenidos les dictaron 70 días de prisión preventiva y solo algunos de ellos recibieron prisión domiciliaria por distintas condiciones de salud. Un efectivo de la fuerza policial también quedó involucrado en la investigación.La Fiscal Cedrés precisó que "una de las posibilidades del cierre de la causa es la celebración de un Juicio Abreviado en el que el imputado confiesa su responsabilidad en el hecho que se le enrostra y, a partir de esto, la imposición de una pena. En principio es lo que hemos hecho con las dos personas de apellido Torres, que están sindicadas como organizadoras de esta banda dedicada al narcomenudeo y que van a cumplir una pena de prisión efectiva. Ahora estamos viendo de realizar el mismo proceso con el resto de los imputados ?unos 15 en total- que en algunos casos están en prisión domiciliaria y en otros en preventiva".Cedrés indicó que "de esta manera se obvia el Juicio Oral y Público y Fiscalía y las defensas de los acusados acuerdan una pena que debe estar comprendida entre el mínimo y el máximo que establece el Código Penal, merituando siempre los atenuantes y los agravantes y que después debe ser homologado por el Juez. En este caso la escala penal establecida es de 6 a 20 años de prisión pero lo que se acordó con la defensa fue una pena de 6 años de cumplimiento efectivo más la imposición de una multa para cada uno de los dos, de acuerdo a lo establecido legalmente".La Fiscal manifestó que "ya hemos presentado el Acuerdo ante el Juzgado para su homologación y si bien hay un adelanto de veredicto, la sentencia definitiva estaría la semana próxima, que daría firme salvo que se produzca una situación de renuncia a los plazos procesales para las apelaciones. Si esto último se define en las próximas horas, de inmediato estas dos personas van quedar a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas y se determina su ingreso en una Institución Penitenciaria de la provincia de acuerdo al cupo de disponibilidad para el cumplimiento de la pena impuesta", afirmó."Para el resto de los imputados detenidos que son 15 en total, ya habíamos entablado conversaciones con los abogados de las defensas para llegar a una solución de Juicio Abreviado. Estas personas acusadas también asumirían sus responsabilidades en el hecho y lo que ahora hay que definir es la modalidad y el quantum de la pena a imponer en cada caso, si tienen o no otras causas penales ya que los antecedentes se deben tener en cuenta. Una de las personas que fueron detenidas no fue imputada ya que se certificó pericialmente que no es capaz de comprender la criminalidad de sus actos y posiblemente otra de las personas implicadas será sobreseída ya que no hay evidencias que lo involucren en el accionar de esta organización".Con respecto al funcionario policial que fue detenido y acusado de encubrimiento de la banda, Cedrés explicó que "este delito conlleva una pena menos y se está conversando con sus abogados sobre una salida alternativa, pero en este caso esto está en un proceso inicial".