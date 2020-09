Robaron $5 millones en remedios y reaparecieron en lote que compró legalmente

Un importante lote de medicamentos habría sido robado, boquete mediante, desde un depósito del Bº Libertad, en Santiago del Estero, el jueves 10 de este mes, pero misteriosamente casi todo el botín "reapareció" en una carga enviada legalmente al damnificado, valuada en $ 5.000.000.

Por donde se contemple la historia está llena de misterio y hasta que pueda unir todas las piezas del rompecabezas, el fiscal Martín Silva mantiene demorados a un camionero y a un changarín. Todo comenzó el 10 de septiembre a la 1 de la madrugada. La denuncia En la Comisaría Octava se presentó e interpuso la denuncia, César Mauricio Corvalán, de 39 años, comerciante, con residencia en el Bº Centro.

En su presentación habría señalado que fue alertado del robo por el propietario del depósito que contrató en alquiler, ubicado en calle La Rioja, entre Leopoldo Lugones y Santa Rosa, Bº Libertad Nº 1940.



Concretamente, a través de un boquete le habrían sustraído cientos de cajas de remedios. A las 18, Corvalán amplió la denuncia. Esta vez, detalló todo lo que le habrían robado Amoxicilina 500 mg susp. 2720 unidades; Dipirona susp. 6192 unidades; Bromexina susp 9624 unidades; Penicilina 1,2 mui 1000 unidades; Salbutamon 0.5 solución 1000 unidades; Piperacilina y Tazobactam 7980 unidades; crema tripe 1116 unidades; Netocur x100 ml. 3750 unidades y guantes 60.000 unidades, todo ello valuado en $ 5.000.000 y otras drogas. Apareció en camión La policía hizo cinco allanamientos, a solicitud del fiscal Silva y refrendados por el juez de Control y Garantías, Darío Alarcón. No hubo apresados ni secuestros entonces.

Pero ayer, la División Robos y Hurtos fue alertado y se trasladó al depósito. Casi toda la carga "apareció" en un camión que traía al mismo depósito un lote de mercadería para entregar. ¿Cómo es que el botín apareció en una carga adquirida legalmente? El fiscal Silva dispuso que fuese demorado el camionero, oriundo de Tucumán, y un changarín. Pericias claves para clarificar cómo sucedió El fiscal Silva no da nada por sentado, menos por aceptado. Ordenó pericias, dentro y fuera del local.

En principio, los investigadores verificarán si el "boquete" cumplió con su cometido y si, en efecto, todo el lote de medicamentos fue sacado por ese orificio.

Mientras el propietario celebraba haber recuperado la carga, los investigadores anoche procuraban desandar la "ruta" de los medicamentos.



Como todo está clasificado, numerado y seguido por controles satelitales, la Justicia verificaba si no emergía nada fuera de lo considerado "normal".

Cualquier aparente anormalidad podría generar sospechas, esas por las cuales el camionero anoche durmió en un organismo policial y hoy intentará convencer al fiscal que su trabajo no desentonó con la ley. Indagarán en el circuito del botín El personal del Departamento de Robos y Hurtos trabajó ayer clasificando los medicamentos, previo a reintegrárselos a su dueño.

Ahora, la Fiscalía indaga sobre el grupo sospechoso de dar el gran golpe al retirar los medicamentos, en teoría, por el "boquete".

Antes de la aparición de los remedios, la policía allanó cinco casas (Bº Libertad), tras los pasos de "Nene", "Nano" y "Cuernito", sindicados de ser los responsables.



Después de operativos fallidos, Robos y Hurtos apresó a los individuos y a las pocas horas fueron liberados. Sin embargo, con sus aportes la policía avanzó más en la causa, pero antes de otras redadas, el camión del tucumano dejó "sin efecto" cualquier otro desenlace.

Igual, la Fiscalía solicitará informes a Tucumán, para determinar cómo es que una carga de elementos robados apareció en el camión como un envío legal de remedios. Fuente: (ElLiberal).-