Comerciante entrerriana pretendió comprar ropa al por mayor y la estafaron

Una comerciante de Nogoyá fue víctima de una estafa, delito que busca desentramar la División Investigaciones.



Una joven de 32 años de edad, quien tiene una tienda a su cargo en la localidad, manifestó que se había contactado con una vendedora de ropa deportiva al por mayor, a través de la red social Facebook y luego por Whatsapp. La vendedora sería oriunda de Buenos Aires y ofrecía el envío de la mercadería.



La damnificada le encargó distintas prendas, por un monto de $11.400, abonando dicha suma por transferencia bancaria.



Sin embargo, transcurrieron los tres días que demandaría el envío y el pedido no llegaba. La comerciante trató nuevamente de comunicarse con la vendedora, pero ya no obtuvo respuesta, por lo que radicó la denuncia pertinente, publica FM Estación Plus.